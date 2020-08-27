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В ДНР назвали минувшие 30 дней самыми спокойными с начала конфликта
Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) считает минувшие РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T19:27
2020-08-27T19:27
ситуация в днр и лнр
сцкк
донбасс
донецкая народная республика
украина
в мире
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<strong>ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Представительство самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>) считает минувшие 30 дней перемирия самыми спокойными с начала вооруженного конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Минувшие 30 дней можно охарактеризовать как самый спокойный период за все шесть лет военных действий в Донбассе. Это говорит о положительной динамике в части обеспечения безопасности жизни гражданского населения: за прошедшие 30 дней от обстрелов со стороны вооруженных формирований противника никто не пострадал", - сказал журналистам представитель ведомства.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
2
донбасс
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире

В ДНР назвали минувшие 30 дней самыми спокойными с начала конфликта

19:27 27.08.2020
776
© РИА НовостиРаботы по подготовке нового КПП "Луганск-Счастье" в Донбассе
Работы по подготовке нового КПП Луганск-Счастье в Донбассе
© РИА Новости
ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости. Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) считает минувшие 30 дней перемирия самыми спокойными с начала вооруженного конфликта в Донбассе.
"Минувшие 30 дней можно охарактеризовать как самый спокойный период за все шесть лет военных действий в Донбассе. Это говорит о положительной динамике в части обеспечения безопасности жизни гражданского населения: за прошедшие 30 дней от обстрелов со стороны вооруженных формирований противника никто не пострадал", - сказал журналистам представитель ведомства.
С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
1800000
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Ситуация в ДНР и ЛНРСЦККДонбассДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВ мире
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