https://ria.ru/20200827/donbass-1576400010.html

В ДНР назвали минувшие 30 дней самыми спокойными с начала конфликта

Представительство самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) считает минувшие РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T19:27

2020-08-27T19:27

2020-08-27T19:27

ситуация в днр и лнр

сцкк

донбасс

донецкая народная республика

украина

в мире

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<strong>ДОНЕЦК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Представительство самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Donetsk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Донецкой народной республики</a> в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (<a href="http://ria.ru/organization_SCKK/" target="_blank" data-auto="true">СЦКК</a>) считает минувшие 30 дней перемирия самыми спокойными с начала вооруженного конфликта в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбассе</a>."Минувшие 30 дней можно охарактеризовать как самый спокойный период за все шесть лет военных действий в Донбассе. Это говорит о положительной динамике в части обеспечения безопасности жизни гражданского населения: за прошедшие 30 дней от обстрелов со стороны вооруженных формирований противника никто не пострадал", - сказал журналистам представитель ведомства.С 27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия. Эти меры предполагают полный запрет ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них, наступательных и разведывательно-диверсионных действий. Кроме того, они предусматривают дисциплинарную ответственность за нарушение режима прекращения огня. Приказы о прекращении огня, содержащие меры по его поддержанию, должны действовать до полного урегулирования конфликта.

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донбасс

донецкая народная республика

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ситуация в днр и лнр, сцкк, донбасс, донецкая народная республика, украина, в мире