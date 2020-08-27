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Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск
Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T08:24
2020-08-27T08:24
ситуация в днр и лнр
луганская народная республика
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
луганск
гуманитарная помощь
в мире
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<strong>ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости.</strong> Автомобильная колонна <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной <a href="http://ria.ru/location_Lugansk_People_s_Republic/" target="_blank" data-auto="true">Луганской народной республики</a> прибыла в <a href="http://ria.ru/location_Luhans_k/" target="_blank" data-auto="true">Луганск</a>, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР."Автомобили 98-го конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявил представитель пресс-службы.Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в <a href="http://ria.ru/location_Donbass/" target="_blank" data-auto="true">Донбасс</a> 30 июля. Жителям <a href="http://ria.ru/location_Donetsk/" target="_blank" data-auto="true">Донецка</a> и Луганска было доставлено свыше 140 тонн медикаментов и детских игровых площадок.Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 97 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> около 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
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луганская народная республика
луганск
РИА Новости
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ситуация в днр и лнр, луганская народная республика, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), луганск, гуманитарная помощь, в мире

Колонна МЧС с гуманитарной помощью прибыла в Луганск

08:24 27.08.2020
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© Фото : предоставлено МЧС РоссииАвтомобили МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса
Автомобили МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса
© Фото : предоставлено МЧС России
Автомобили МЧС России с гуманитарной помощью для Донбасса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 27 авг - РИА Новости. Автомобильная колонна МЧС России с гуманитарной помощью для жителей самопровозглашенной Луганской народной республики прибыла в Луганск, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС ЛНР.
"Автомобили 98-го конвоя МЧС РФ прибыли в Луганск", - заявил представитель пресс-службы.
Предыдущая автоколонна с гуманитарным грузом прибыла в Донбасс 30 июля. Жителям Донецка и Луганска было доставлено свыше 140 тонн медикаментов и детских игровых площадок.
Гуманитарная помощь жителям Донбасса доставляется с августа 2014 года. За этот период 97 колонн МЧС привезли на территорию юго-востока Украины около 85 тысяч тонн гуманитарных грузов.
Минские соглашения
9 декабря 2019, 21:34
Минские соглашения
7800025
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Ситуация в ДНР и ЛНРЛуганская Народная РеспубликаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЛуганскГуманитарная помощьВ мире
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