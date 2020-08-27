https://ria.ru/20200827/dannye-1576368468.html

Иностранным компаниям могут запретить распространять личные данные детей

В Общественной палате РФ предложили запретить иностранным компаниям с серверами за рубежом хранить и распространять персональные данные детей до 14 лет,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T10:49

2020-08-27T10:49

2020-08-27T10:49

елена мизулина

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/152761/70/1527617047_0:250:2000:1375_1400x0_80_0_0_7ff08f7040dd18122e6cdeacdd26e62d.jpg

<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> В Общественной палате РФ предложили запретить иностранным компаниям с серверами за рубежом хранить и распространять персональные данные детей до 14 лет, соответствующая идея прописана в тексте к выступлению директора Лиги безопасного интернета, члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества <a href="http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/" target="_blank">Екатерины Мизулиной.</a>По мнению Мизулиной, необходимо дополнить перечень запрещённой и ограниченной к распространению информации, однако, как прописано в тексте к ее выступлению, "весь этот перечень должен быть безусловным и ни у кого не вызывать сомнения"."Никакого ущемления прав и свобод граждан на открытое общение, обмен мнениями, экспертную оценку и даже критику быть не должно. Критика иногда даже очень полезна. Все те нормы и правила, которые мы предлагаем, не должны быть ощутимы обычному пользователю, который не нарушает закон", - отмечается в тексте выступления.

https://ria.ru/20200827/sotsseti-1576367670.html

1

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

елена мизулина, общество