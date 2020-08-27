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Иностранным компаниям могут запретить распространять личные данные детей
В Общественной палате РФ предложили запретить иностранным компаниям с серверами за рубежом хранить и распространять персональные данные детей до 14 лет,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T10:49
2020-08-27T10:49
елена мизулина
общество
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> В Общественной палате РФ предложили запретить иностранным компаниям с серверами за рубежом хранить и распространять персональные данные детей до 14 лет, соответствующая идея прописана в тексте к выступлению директора Лиги безопасного интернета, члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества <a href="http://ria.ru/person_Elena_Mizulina/" target="_blank">Екатерины Мизулиной.</a>По мнению Мизулиной, необходимо дополнить перечень запрещённой и ограниченной к распространению информации, однако, как прописано в тексте к ее выступлению, "весь этот перечень должен быть безусловным и ни у кого не вызывать сомнения"."Никакого ущемления прав и свобод граждан на открытое общение, обмен мнениями, экспертную оценку и даже критику быть не должно. Критика иногда даже очень полезна. Все те нормы и правила, которые мы предлагаем, не должны быть ощутимы обычному пользователю, который не нарушает закон", - отмечается в тексте выступления.
https://ria.ru/20200827/sotsseti-1576367670.html
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елена мизулина, общество

Иностранным компаниям могут запретить распространять личные данные детей

10:49 27.08.2020
252
© Depositphotos / TatyanaGlПодростки сидят за столом с планшетом
Подростки сидят за столом с планшетом
© Depositphotos / TatyanaGl
Подростки сидят за столом с планшетом. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. В Общественной палате РФ предложили запретить иностранным компаниям с серверами за рубежом хранить и распространять персональные данные детей до 14 лет, соответствующая идея прописана в тексте к выступлению директора Лиги безопасного интернета, члена комиссии ОП РФ по развитию информационного сообщества Екатерины Мизулиной.
"Необходимо запретить иностранным компаниям с серверами за рубежом хранить, обрабатывать, передавать третьим лицам и использовать в рекламных целях персональные данные детей до 14 лет. При условии, что они точно знают, что это данные ребенка. Такой закон работает в США. Нужно прекратить показывать в виде рекламы детям деструктивный контент. Также эти данные могут попасть в руки злоумышленников, например, педофилов", - говорится в тексте выступления Мизулиной для круглого стола "Западные техногиганты как угроза суверенитету государства". Текст имеется в распоряжении РИА Новости.
По мнению Мизулиной, необходимо дополнить перечень запрещённой и ограниченной к распространению информации, однако, как прописано в тексте к ее выступлению, "весь этот перечень должен быть безусловным и ни у кого не вызывать сомнения".
"Никакого ущемления прав и свобод граждан на открытое общение, обмен мнениями, экспертную оценку и даже критику быть не должно. Критика иногда даже очень полезна. Все те нормы и правила, которые мы предлагаем, не должны быть ощутимы обычному пользователю, который не нарушает закон", - отмечается в тексте выступления.
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