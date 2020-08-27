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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576393285.html
Жириновский: применения российских сил в Белоруссии не потребуется
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что применения российских сил в Белоруссии не потребуется, заявление президента РФ Владимира Путина о сформированном... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T17:12
2020-08-27T18:16
протесты в белоруссии
александр лукашенко
лдпр
владимир путин
владимир жириновский
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a> уверен, что применения российских сил в Белоруссии не потребуется, заявление президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> о сформированном резерве сотрудников правоохранительных органов было "холодным душем" для прозападных сил, имеющих намерения по вторжению в республику.Путин в интервью на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.Политик подчеркнул, что использование российских сил возможно только в случае, если экстремистские элементы перейдут границы и начнется разбой и нарушение порядка. Кроме того, отметил лидер ЛДПР, обязательства России в оказании помощи Белоруссии в обеспечении безопасности прописаны в договорах ОДКБ и Союзного государства."Есть проблемы с выборами. Это одна сторона. Но попытка ударить по стране, по государству, это допущено не будет", - сказал Жириновский."В будущем, конечно, надо думать все-таки о вхождении Белоруссии в состав России. Тогда все вопросы будут решены", - заявил политик, отметив, что РФ и так значительно помогает экономике Белоруссии, направляя туда инвестиции и давая скидку на энергоносители."Идеальный вариант все-таки, более дешевый и надёжный, это интеграция, дальнейшая интеграция, когда совместные вооруженные силы, все структуры объедены. Останется только вывесить флаг России в определенных местах Белоруссии, сохраняя при этом флаг Белоруссии. Если кто-то захочет использовать белорусский язык - нет проблем. Но чтобы отбить навсегда охоту вторгаться в Белоруссию, значит надо лучше всего, чтобы мы были одно государство", - считает лидер ЛДПР.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200827/pomosch-1576377386.html
https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576307229.html
А белоруссов спросите ? Или так без спросу хапните ?
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белоруссия
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александр лукашенко, лдпр, владимир путин, владимир жириновский, белоруссия, в мире

Жириновский: применения российских сил в Белоруссии не потребуется

17:12 27.08.2020 (обновлено: 18:16 27.08.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной Думе РФ Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что применения российских сил в Белоруссии не потребуется, заявление президента РФ Владимира Путина о сформированном резерве сотрудников правоохранительных органов было "холодным душем" для прозападных сил, имеющих намерения по вторжению в республику.
Путин в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.

"Это холодный душ для тех прозападных сил, и особенно соседей Белоруссии, которые где-то, может, уже и планировали оказать силовое содействие своим клиентам в Белоруссии. После этой информации они прекратят, исключат из планов возможность использования каких-то сил со стороны НАТО, Евросоюза и так далее. Я уверен, что не понадобится. Это предупреждение", - сказал Жириновский РИА Новости.

Политик подчеркнул, что использование российских сил возможно только в случае, если экстремистские элементы перейдут границы и начнется разбой и нарушение порядка. Кроме того, отметил лидер ЛДПР, обязательства России в оказании помощи Белоруссии в обеспечении безопасности прописаны в договорах ОДКБ и Союзного государства.
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"Есть проблемы с выборами. Это одна сторона. Но попытка ударить по стране, по государству, это допущено не будет", - сказал Жириновский.
"В будущем, конечно, надо думать все-таки о вхождении Белоруссии в состав России. Тогда все вопросы будут решены", - заявил политик, отметив, что РФ и так значительно помогает экономике Белоруссии, направляя туда инвестиции и давая скидку на энергоносители.
"Идеальный вариант все-таки, более дешевый и надёжный, это интеграция, дальнейшая интеграция, когда совместные вооруженные силы, все структуры объедены. Останется только вывесить флаг России в определенных местах Белоруссии, сохраняя при этом флаг Белоруссии. Если кто-то захочет использовать белорусский язык - нет проблем. Но чтобы отбить навсегда охоту вторгаться в Белоруссию, значит надо лучше всего, чтобы мы были одно государство", - считает лидер ЛДПР.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЛДПРВладимир ПутинВладимир ЖириновскийБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
А белоруссов спросите ? Или так без спросу хапните ?
27 августа, 17:23
ИПИгор Петр
13000319
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