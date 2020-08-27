https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576393285.html

Жириновский: применения российских сил в Белоруссии не потребуется

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский уверен, что применения российских сил в Белоруссии не потребуется, заявление президента РФ Владимира Путина о сформированном... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T17:12

2020-08-27T17:12

2020-08-27T18:16

протесты в белоруссии

александр лукашенко

лдпр

владимир путин

владимир жириновский

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Лидер ЛДПР <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_ZHirinovskijj" target="_blank">Владимир Жириновский</a> уверен, что применения российских сил в Белоруссии не потребуется, заявление президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимира Путина</a> о сформированном резерве сотрудников правоохранительных органов было "холодным душем" для прозападных сил, имеющих намерения по вторжению в республику.Путин в интервью на телеканале "<a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Россия 1</a>" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.Политик подчеркнул, что использование российских сил возможно только в случае, если экстремистские элементы перейдут границы и начнется разбой и нарушение порядка. Кроме того, отметил лидер ЛДПР, обязательства России в оказании помощи Белоруссии в обеспечении безопасности прописаны в договорах ОДКБ и Союзного государства."Есть проблемы с выборами. Это одна сторона. Но попытка ударить по стране, по государству, это допущено не будет", - сказал Жириновский."В будущем, конечно, надо думать все-таки о вхождении Белоруссии в состав России. Тогда все вопросы будут решены", - заявил политик, отметив, что РФ и так значительно помогает экономике Белоруссии, направляя туда инвестиции и давая скидку на энергоносители."Идеальный вариант все-таки, более дешевый и надёжный, это интеграция, дальнейшая интеграция, когда совместные вооруженные силы, все структуры объедены. Останется только вывесить флаг России в определенных местах Белоруссии, сохраняя при этом флаг Белоруссии. Если кто-то захочет использовать белорусский язык - нет проблем. Но чтобы отбить навсегда охоту вторгаться в Белоруссию, значит надо лучше всего, чтобы мы были одно государство", - считает лидер ЛДПР.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a>, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200827/pomosch-1576377386.html

https://ria.ru/20200825/lukashenko-1576307229.html

Игор Петр А белоруссов спросите ? Или так без спросу хапните ? 35

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, лдпр, владимир путин, владимир жириновский, белоруссия, в мире