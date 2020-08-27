https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576387424.html

Посла Белоруссии вызвали в МИД Польши

Посол Белоруссии вызван в польский МИД из-за заявлений белорусских властей о желании Варшавы присоединить Гродненскую область, сообщил заместитель министра... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:55

2020-08-27T15:55

2020-08-27T16:04

протесты в белоруссии

мид польши

польша

гродненская область

белоруссия

варшава

в мире

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<strong>ВАРШАВА, 27 авг – РИА Новости.</strong> Посол <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> вызван в польский МИД из-за заявлений белорусских властей о желании Варшавы присоединить <a href="http://ria.ru/location_Hrodzyenskaya_Voblasts/" target="_blank" data-auto="true">Гродненскую область</a>, сообщил заместитель министра иностранных дел <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польши</a> Марчин Пшидач."В связи с неоднократными необоснованными обвинениями властей Белоруссии в адрес Польши сегодня на 15.00 (16.00 мск) в <a href="http://ria.ru/organization_MID_Polshi/" target="_blank" data-auto="true">МИД Польши</a> вызван посол Республики Беларусь", - написал Пшидач в Twitter.Ранее президент Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил о своей уверенности в том, что Польша имеет план присоединить Гродненскую область. Глава канцелярии президента Польши <a href="http://ria.ru/person_Kshishtof_SHHerskijj/" target="_blank" data-auto="true">Кшиштоф Щерский</a> отмечал, что страна не собирается претендовать на белорусские территории и нарушать ее территориальную целостность.

Ольга Занкова оправдываться будут? Ибо об этом прямо написано в конституции Польши - цель - создание третье Речи Посполитой от можа до можа 45

павел рябышев А ты бать пытайся покрепче усидеть на двух стульях, ведь именно Запад больше всего желает счастья Беларуси. 22

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польша

гродненская область

белоруссия

варшава

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мид польши, польша, гродненская область, белоруссия, варшава, в мире