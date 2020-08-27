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Депутат объяснил слова Путина о готовности помочь Белоруссии
Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности направить в Белоруссию резерв сотрудников правоохранительных органов может нести предупредительный... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:34
2020-08-27T15:34
александр шерин
госдума рф
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Заявление президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о готовности направить в Белоруссию резерв сотрудников правоохранительных органов может нести предупредительный характер, чтобы до необходимости в этих мерах не дошло, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHerin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шерин</a>.Путин в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой."Я думаю, что президент сделал это заявление для того, чтобы до этого не дошло, на всякий случай предупредив о решимости. Во-вторых, у нас есть обязательства как Союзного государства, так и ОДКБ, мы обязаны прийти на помощь в случае, если президент обратится к нам за соответствующей помощью. Ну а помогать можно по-разному. Я думаю, что можно оказывать существенную техническую помощь без использования личного состава. Надеюсь, что до этого не дойдёт", - сказал Шерин РИА Новости. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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александр шерин, госдума рф, владимир путин, белоруссия, в мире

Депутат объяснил слова Путина о готовности помочь Белоруссии

15:34 27.08.2020
1402
© REUTERS / Vasily FedosenkoУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности направить в Белоруссию резерв сотрудников правоохранительных органов может нести предупредительный характер, чтобы до необходимости в этих мерах не дошло, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин.
Путин в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи Белоруссии при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой.
"Я думаю, что президент сделал это заявление для того, чтобы до этого не дошло, на всякий случай предупредив о решимости. Во-вторых, у нас есть обязательства как Союзного государства, так и ОДКБ, мы обязаны прийти на помощь в случае, если президент обратится к нам за соответствующей помощью. Ну а помогать можно по-разному. Я думаю, что можно оказывать существенную техническую помощь без использования личного состава. Надеюсь, что до этого не дойдёт", - сказал Шерин РИА Новости.
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