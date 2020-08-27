https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576386214.html

Депутат объяснил слова Путина о готовности помочь Белоруссии

Заявление президента РФ Владимира Путина о готовности направить в Белоруссию резерв сотрудников правоохранительных органов может нести предупредительный... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:34

2020-08-27T15:34

2020-08-27T15:34

александр шерин

госдума рф

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Заявление президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> о готовности направить в Белоруссию резерв сотрудников правоохранительных органов может нести предупредительный характер, чтобы до необходимости в этих мерах не дошло, считает первый зампред комитета Госдумы по обороне <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_SHerin/" target="_blank" data-auto="true">Александр Шерин</a>.Путин в интервью на телеканале "Россия 1" сообщил, что сформировал резерв из сотрудников правоохранительных органов для помощи <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank">Белоруссии </a>при необходимости. При этом он отметил, что российские силы не будут использоваться до тех пор, пока экстремистские элементы в Белоруссии не перейдут границ, не начнут разбой."Я думаю, что президент сделал это заявление для того, чтобы до этого не дошло, на всякий случай предупредив о решимости. Во-вторых, у нас есть обязательства как Союзного государства, так и ОДКБ, мы обязаны прийти на помощь в случае, если президент обратится к нам за соответствующей помощью. Ну а помогать можно по-разному. Я думаю, что можно оказывать существенную техническую помощь без использования личного состава. Надеюсь, что до этого не дойдёт", - сказал Шерин РИА Новости. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр шерин, госдума рф, владимир путин, белоруссия, в мире