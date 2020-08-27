https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576384631.html

Лукашенко заявил о возвращении золотого запаса Белоруссии в страну

Власти Белоруссии заранее озаботились задачей возвращения в страну золотовалютных резервов, весь золотой запас уже возвращен, заявил президент Александр... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:10

2020-08-27T15:10

2020-08-27T15:10

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

экономика

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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> заранее озаботились задачей возвращения в страну золотовалютных резервов, весь золотой запас уже возвращен, заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Он отметил, что у Белоруссии достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать курс национальной валюты, и похвалил Нацбанк и правительство, которые еще не начали "по-настоящему" использовать золотовалютные резервы.По данным Нацбанка Белоруссии, на начало 2020 года золотой запас страны составлял 42,2 тонны. Суммарно золотовалютные резервы на 1 января составляли 9,39 миллиарда долларов, а на 1 августа - 8,86 миллиарда долларов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, экономика