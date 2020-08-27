Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576384631.html
Лукашенко заявил о возвращении золотого запаса Белоруссии в страну
Власти Белоруссии заранее озаботились задачей возвращения в страну золотовалютных резервов, весь золотой запас уже возвращен, заявил президент Александр... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T15:10
2020-08-27T15:10
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575904904_0:0:3060:1721_1400x0_80_0_0_b2060cbd4e4656f189826e4fcb66253e.jpg
<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Власти <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> заранее озаботились задачей возвращения в страну золотовалютных резервов, весь золотой запас уже возвращен, заявил президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>.Он отметил, что у Белоруссии достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать курс национальной валюты, и похвалил Нацбанк и правительство, которые еще не начали "по-настоящему" использовать золотовалютные резервы.По данным Нацбанка Белоруссии, на начало 2020 года золотой запас страны составлял 42,2 тонны. Суммарно золотовалютные резервы на 1 января составляли 9,39 миллиарда долларов, а на 1 августа - 8,86 миллиарда долларов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/11/1575904904_29:0:2760:2048_1400x0_80_0_0_9667b19d5525733b72f04efc57a6d7d2.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
александр лукашенко, белоруссия, экономика

Лукашенко заявил о возвращении золотого запаса Белоруссии в страну

15:10 27.08.2020
0
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
МИНСК, 27 авг – РИА Новости. Власти Белоруссии заранее озаботились задачей возвращения в страну золотовалютных резервов, весь золотой запас уже возвращен, заявил президент Александр Лукашенко.
"Как чувствовал: три месяца назад поставил задачу все золотовалютные резервы вернуть в страну, особенно золотой запас. У нас до грамма золота возвращено в страну", - заявил Лукашенко, которого цитирует Sputnik Беларусь.
Он отметил, что у Белоруссии достаточно резервов, чтобы на приемлемом уровне сдержать курс национальной валюты, и похвалил Нацбанк и правительство, которые еще не начали "по-настоящему" использовать золотовалютные резервы.
По данным Нацбанка Белоруссии, на начало 2020 года золотой запас страны составлял 42,2 тонны. Суммарно золотовалютные резервы на 1 января составляли 9,39 миллиарда долларов, а на 1 августа - 8,86 миллиарда долларов.
Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>
Участники митинга оппозиции возле Минского моторного завода
22 августа, 08:00Протесты в Белоруссии
"Не мешайте политику с экономикой". Кто стоит за белорусскими стачками
000000
Обсудить 0
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияЭкономика
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала