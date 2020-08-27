https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576378391.html

Путин заявил, что Россия надеется на мирное решение проблем в Белоруссии

Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:47

2020-08-27T13:47

2020-08-27T13:47

протесты в белоруссии

интервью владимира путина сергею брилеву

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Россия исходит из того, что все проблемы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будут решаться мирным путем, сказал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, владимир путин, белоруссия, в мире