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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576378391.html
Путин заявил, что Россия надеется на мирное решение проблем в Белоруссии
Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:47
2020-08-27T13:47
протесты в белоруссии
интервью владимира путина сергею брилеву
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Россия исходит из того, что все проблемы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будут решаться мирным путем, сказал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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интервью владимира путина сергею брилеву, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин заявил, что Россия надеется на мирное решение проблем в Белоруссии

13:47 27.08.2020
780
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, сказал президент РФ Владимир Путин.

"Мы исходим из того, что все сложившиеся проблемы, которые имеют место сегодня в Белоруссии, будут решаться мирным путем", - сказал Путин в интервью на канале "Россия 1".

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