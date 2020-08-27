https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576378391.html
Путин заявил, что Россия надеется на мирное решение проблем в Белоруссии
Россия исходит из того, что все проблемы в Белоруссии будут решаться мирным путем, сказал президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:47
2020-08-27T13:47
2020-08-27T13:47
протесты в белоруссии
интервью владимира путина сергею брилеву
владимир путин
белоруссия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569131943_0:153:2608:1620_1400x0_80_0_0_cca50bbc1a8660cafa7a7b8b144d6335.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Россия исходит из того, что все проблемы в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> будут решаться мирным путем, сказал президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/19/1569131943_123:0:2486:1772_1400x0_80_0_0_199bdff0f3c116714d15ba2f4b32f965.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
интервью владимира путина сергею брилеву, владимир путин, белоруссия, в мире