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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377571.html
Путин прокомментировал поведение правоохранительных органов в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин считает, что правоохранительные органы Белоруссии, где после выборов президента проходят акции протеста, ведут себя достаточно... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:38
2020-08-27T14:29
интервью владимира путина сергею брилеву
протесты в белоруссии
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> считает, что правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, где после выборов президента проходят акции протеста, ведут себя достаточно сдержанно.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://radiosputnik.ria.ru/20200819/1575994488.html
Прокомментировал?? Прямое вмешательство во внутренние дела Беларуси!
27
Ну что ж. В прошлом был ярым сторонником Путина, убеждал знакомых, что он отличный президент, что он правильно все делает. Потом доверие поубавилось, следом появились разочарование и неприязнь к нему и проводимой им политике. Но все еще были сомнения - вдруг я начал заблуждаться на его счет, вдруг начал необъективно и предвзято на него смотреть? После этих его слов сомнения полностью отпали. На эмоциях мог бы сказать больше, но за это по подписанным им законам теперь оштрафовать могут или отправить на исправительные работы. Так что воздержусь.
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белоруссия
РИА Новости
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интервью владимира путина сергею брилеву, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин прокомментировал поведение правоохранительных органов в Белоруссии

13:38 27.08.2020 (обновлено: 14:29 27.08.2020)
3490
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что правоохранительные органы Белоруссии, где после выборов президента проходят акции протеста, ведут себя достаточно сдержанно.
"Если уж быть объективным, я думаю, что правоохранительные органы Белоруссии ведут себя достаточно сдержанно, несмотря ни на что", - рассказал Путин в интервью, фрагменты которого показали на телеканале "Россия 1".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
Председатель Временной комиссии Совета Федерации РФ по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков во время пресс-конференции в ММПЦ МИА Россия сегодня. 11 июля 2019
19 августа, 16:41
Майдан не состоялся. Пушков отметил, как изменятся протесты в Белоруссии
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Протесты в БелоруссииИнтервью Владимира Путина Сергею БрилевуВладимир ПутинБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Прокомментировал?? Прямое вмешательство во внутренние дела Беларуси!
27 августа, 13:45
Дмитрий Пушков
6300117
Ну что ж. В прошлом был ярым сторонником Путина, убеждал знакомых, что он отличный президент, что он правильно все делает. Потом доверие поубавилось, следом появились разочарование и неприязнь к нему и проводимой им политике. Но все еще были сомнения - вдруг я начал заблуждаться на его счет, вдруг начал необъективно и предвзято на него смотреть? После этих его слов сомнения полностью отпали. На эмоциях мог бы сказать больше, но за это по подписанным им законам теперь оштрафовать могут или отправить на исправительные работы. Так что воздержусь.
27 августа, 14:07
НПНе Патриот
801006
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