https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377571.html

Путин прокомментировал поведение правоохранительных органов в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин считает, что правоохранительные органы Белоруссии, где после выборов президента проходят акции протеста, ведут себя достаточно... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:38

2020-08-27T13:38

2020-08-27T14:29

интервью владимира путина сергею брилеву

протесты в белоруссии

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> считает, что правоохранительные органы <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, где после выборов президента проходят акции протеста, ведут себя достаточно сдержанно.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Александр Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

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Дмитрий Пушков Прокомментировал?? Прямое вмешательство во внутренние дела Беларуси! 27

Не Патриот Ну что ж. В прошлом был ярым сторонником Путина, убеждал знакомых, что он отличный президент, что он правильно все делает. Потом доверие поубавилось, следом появились разочарование и неприязнь к нему и проводимой им политике. Но все еще были сомнения - вдруг я начал заблуждаться на его счет, вдруг начал необъективно и предвзято на него смотреть? После этих его слов сомнения полностью отпали. На эмоциях мог бы сказать больше, но за это по подписанным им законам теперь оштрафовать могут или отправить на исправительные работы. Так что воздержусь. 15

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, владимир путин, белоруссия, в мире