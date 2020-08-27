https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377294.html

Путин указал на признаки попыток внешнего влияния на дела Белоруссии

Избирательность за рубежом в оценках действий властей и оппозиции Белоруссии наводит на мысль, что на процессы в стране хотят влиять, в целом ситуация в... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:35

2020-08-27T13:35

2020-08-27T17:59

светлана тихановская

александр лукашенко

протесты в белоруссии

владимир путин

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Избирательность за рубежом в оценках действий властей и оппозиции Белоруссии наводит на мысль, что на процессы в стране хотят влиять, в целом ситуация в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> сейчас выравнивается, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам", - отметил Путин.Он подчеркнул, что "в целом ситуация сейчас выравнивается"."И я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200815/1575823518.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире