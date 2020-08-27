Путин указал на признаки попыток внешнего влияния на дела Белоруссии
13:35 27.08.2020 (обновлено: 17:59 27.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи посредством телеконференции с выпускниками III потока программы развития кадрового управленческого резерва
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Избирательность за рубежом в оценках действий властей и оппозиции Белоруссии наводит на мысль, что на процессы в стране хотят влиять, в целом ситуация в Белоруссии сейчас выравнивается, заявил президент РФ Владимир Путин.
"А по себе было, когда в некоторых европейских странах люди гибли?.. А разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют, при том что у него в машине еще трое детей сидят? Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Белоруссии, белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".
"Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что "в целом ситуация сейчас выравнивается".
"И я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - добавил он.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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