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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377294.html
Путин указал на признаки попыток внешнего влияния на дела Белоруссии
Избирательность за рубежом в оценках действий властей и оппозиции Белоруссии наводит на мысль, что на процессы в стране хотят влиять, в целом ситуация в... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:35
2020-08-27T17:59
светлана тихановская
александр лукашенко
протесты в белоруссии
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Избирательность за рубежом в оценках действий властей и оппозиции Белоруссии наводит на мысль, что на процессы в стране хотят влиять, в целом ситуация в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> сейчас выравнивается, заявил президент РФ <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Putin" target="_blank">Владимир Путин</a>."Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам", - отметил Путин.Он подчеркнул, что "в целом ситуация сейчас выравнивается"."И я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - добавил он.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200815/1575823518.html
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светлана тихановская, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин указал на признаки попыток внешнего влияния на дела Белоруссии

13:35 27.08.2020 (обновлено: 17:59 27.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи посредством телеконференции с выпускниками III потока программы развития кадрового управленческого резерва
Президент РФ Владимир Путин во время встречи посредством телеконференции с выпускниками III потока программы развития кадрового управленческого резерва
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Избирательность за рубежом в оценках действий властей и оппозиции Белоруссии наводит на мысль, что на процессы в стране хотят влиять, в целом ситуация в Белоруссии сейчас выравнивается, заявил президент РФ Владимир Путин.

"А по себе было, когда в некоторых европейских странах люди гибли?.. А разве по себе, когда в безоружного человека в спину стреляют, при том что у него в машине еще трое детей сидят? Разве кто-то из тех, кто сейчас ставит что-то в вину Белоруссии, белорусскому руководству, президенту Лукашенко, разве они осуждают эти акции? Я что-то ничего в этом смысле не видел. Почему такая избирательность? Это наводит на мысль о том, что дело не в том, что происходит в Белоруссии, а дело в том, что кому-то хочется, чтобы там происходило что-то другое", - сказал он в интервью телеканалу "Россия 1".

"Хотят влиять на эти процессы и добиться каких-то решений, которые соответствуют, как думают эти люди, их политическим интересам", - отметил Путин.
Он подчеркнул, что "в целом ситуация сейчас выравнивается".
"И я надеюсь, что все проблемы, а они, конечно, есть, иначе люди бы на улицы не выходили, это совершенно очевидная вещь, что они будут решаться в рамках конституционного поля, в рамках закона и мирными средствами", - добавил он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
15 августа, 12:19Протесты в Белоруссии
Лукашенко заявил о внешнем вмешательстве в ситуацию в Белоруссии
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов, трое протестующих скончались.
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