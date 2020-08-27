https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377208.html

В Кремле заявили об отсутствии понимания причины состояния Навального

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль до сих пор не понимает, что стало причиной состояния Алексея Навального,... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:34

2020-08-27T13:34

2020-08-27T15:18

госпитализация алексея навального

алексей навальный

дмитрий песков

происшествия

владимир путин

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил журналистам, что Кремль до сих пор не понимает, что стало причиной состояния <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, доследственную проверку по его госпитализации правоохранительные органы начали в первые дни, это их ежедневная работа.В четверг на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, появилась информация, что в рамках проверки по госпитализации Алексея Навального, никаких сильнодействующих веществ и наркотиков пока не обнаружено. В сообщении отмечается, что в ходе проверки осмотрен гостиничный номер, где жил Навальный, криминалисты прошлись по маршруту его передвижения, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изъято уже более 100 предметов, "которые могут иметь доказательное значение".Песков отметил, что в администрации президента не знали, какое будет решение правоохранительных органов относительно расследования или следственных действий, и рекомендовали по всем вопросам обращаться в соответствующие ведомства.Процесс доследственных проверок обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным не находится на контроле у президента России, эти действия относятся к ежедневной работе правоохранительных органов, они не могут проходить открыто, заявил Дмитрий Песков.После госпитализации Навального в омскую больницу врачи также заявляли, что ядов и следов их пребывания в крови и моче оппозиционера не выявлено. Российские медики называли основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Впоследствии Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно, однако его воздействие на организм якобы "доказано многократно".Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.

https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576382962.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/pozner-1576380416.html

https://ria.ru/20200826/analizy-1576355540.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/navalnyy-1576343332.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия, владимир путин