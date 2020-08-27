В Кремле заявили об отсутствии понимания причины состояния Навального
13:34 27.08.2020 (обновлено: 15:18 27.08.2020)
1616
© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
© Евгений Одиноков
Алексей Навальный . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль до сих пор не понимает, что стало причиной состояния Алексея Навального, доследственную проверку по его госпитализации правоохранительные органы начали в первые дни, это их ежедневная работа.
"У нас по-прежнему, к сожалению, нет понимания, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится больной", - сказал Песков журналистам.
В четверг на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, появилась информация, что в рамках проверки по госпитализации Алексея Навального, никаких сильнодействующих веществ и наркотиков пока не обнаружено. В сообщении отмечается, что в ходе проверки осмотрен гостиничный номер, где жил Навальный, криминалисты прошлись по маршруту его передвижения, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изъято уже более 100 предметов, "которые могут иметь доказательное значение".
"Мы получили эту информацию от МВД, от наших правоохранителей. Но не сейчас изменился (подход), дело в том, что это доследственные действия, для следствия нет оснований, но доследственные действия в подобных случаях всегда проводят, это их ежедневная работа, о чем они и сообщили. Конечно, они не информируют каждый раз о своей ежедневной работе ни администрацию президента, ни другие организации. Это суть их работы, и они сообщили, что они сразу же в первые дни после этого события доследственные действия начали выполнять", - добавил Песков, отвечая на вопрос журналистов, изменилась ли позиция по расследованию правоохранителями ситуации с Навальным после заявления МВД о проверке с его госпитализацией.
Вчера, 14:09Сказано в эфиреПознер о ситуации с Навальным: я не верю, что врачи лгутОмские врачи ответили на критику лечения Алексея Навального, отметив, что его сторонники "пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь". В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал журналист, телеведущий Владимир Познер.
Песков отметил, что в администрации президента не знали, какое будет решение правоохранительных органов относительно расследования или следственных действий, и рекомендовали по всем вопросам обращаться в соответствующие ведомства.
Процесс доследственных проверок обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным не находится на контроле у президента России, эти действия относятся к ежедневной работе правоохранительных органов, они не могут проходить открыто, заявил Дмитрий Песков.
"Нет, не находится на контроле у президента", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, находится ли расследование дела Навального на контроле у Владимира Путина с учетом того, что в разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте президент РФ говорил о своей заинтересованности в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего.
26 августа, 21:16"Ъ" сообщил, что Навальному в омской больнице провели 59 анализов
"Смотрите, сейчас выполняются доследственные проверки, доследственные действия. Это из категории ежедневной работы наших следственных и правоохранительных органов. Что они делают конкретно? Ну, наверное, оно не может быть транспарентным, никакие следствия транспарентно и открыто не проходят, согласитесь. Мы об этом не знаем", - добавил представитель Кремля.
После госпитализации Навального в омскую больницу врачи также заявляли, что ядов и следов их пребывания в крови и моче оппозиционера не выявлено. Российские медики называли основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Впоследствии Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно, однако его воздействие на организм якобы "доказано многократно".
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.