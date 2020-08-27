Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377208.html
В Кремле заявили об отсутствии понимания причины состояния Навального
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль до сих пор не понимает, что стало причиной состояния Алексея Навального,... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:34
2020-08-27T15:18
госпитализация алексея навального
алексей навальный
дмитрий песков
происшествия
владимир путин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576337247_0:34:1934:1122_1400x0_80_0_0_e5e112e823e2e993bfdbe9445b5969a3.jpg
<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Пресс-секретарь президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> заявил журналистам, что Кремль до сих пор не понимает, что стало причиной состояния <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Navalnyjj/" target="_blank" data-auto="true">Алексея Навального</a>, доследственную проверку по его госпитализации правоохранительные органы начали в первые дни, это их ежедневная работа.В четверг на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, появилась информация, что в рамках проверки по госпитализации Алексея Навального, никаких сильнодействующих веществ и наркотиков пока не обнаружено. В сообщении отмечается, что в ходе проверки осмотрен гостиничный номер, где жил Навальный, криминалисты прошлись по маршруту его передвижения, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изъято уже более 100 предметов, "которые могут иметь доказательное значение".Песков отметил, что в администрации президента не знали, какое будет решение правоохранительных органов относительно расследования или следственных действий, и рекомендовали по всем вопросам обращаться в соответствующие ведомства.Процесс доследственных проверок обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным не находится на контроле у президента России, эти действия относятся к ежедневной работе правоохранительных органов, они не могут проходить открыто, заявил Дмитрий Песков.После госпитализации Навального в омскую больницу врачи также заявляли, что ядов и следов их пребывания в крови и моче оппозиционера не выявлено. Российские медики называли основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.Впоследствии Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно, однако его воздействие на организм якобы "доказано многократно".Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
https://ria.ru/20200827/navalnyy-1576382962.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/pozner-1576380416.html
https://ria.ru/20200826/analizy-1576355540.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200826/navalnyy-1576343332.html
7
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576337247_146:0:1773:1220_1400x0_80_0_0_b1c6670e1982e8d478fec79964a4f00c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
госпитализация алексея навального, алексей навальный, дмитрий песков, происшествия, владимир путин

В Кремле заявили об отсутствии понимания причины состояния Навального

13:34 27.08.2020 (обновлено: 15:18 27.08.2020)
1616
© Евгений ОдиноковАлексей Навальный
Алексей Навальный
© Евгений Одиноков
Алексей Навальный . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что Кремль до сих пор не понимает, что стало причиной состояния Алексея Навального, доследственную проверку по его госпитализации правоохранительные органы начали в первые дни, это их ежедневная работа.
"У нас по-прежнему, к сожалению, нет понимания, что стало причиной того состояния, в котором сейчас находится больной", - сказал Песков журналистам.
Клиника Charite в Берлине, где находится Алексей Навальный
Вчера, 14:38
Charite назвала спекуляцией статью о связи ситуаций Навального и Гебрева
В четверг на сайте управления на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, появилась информация, что в рамках проверки по госпитализации Алексея Навального, никаких сильнодействующих веществ и наркотиков пока не обнаружено. В сообщении отмечается, что в ходе проверки осмотрен гостиничный номер, где жил Навальный, криминалисты прошлись по маршруту его передвижения, просмотрели записи с камер видеонаблюдения. Изъято уже более 100 предметов, "которые могут иметь доказательное значение".
"Мы получили эту информацию от МВД, от наших правоохранителей. Но не сейчас изменился (подход), дело в том, что это доследственные действия, для следствия нет оснований, но доследственные действия в подобных случаях всегда проводят, это их ежедневная работа, о чем они и сообщили. Конечно, они не информируют каждый раз о своей ежедневной работе ни администрацию президента, ни другие организации. Это суть их работы, и они сообщили, что они сразу же в первые дни после этого события доследственные действия начали выполнять", - добавил Песков, отвечая на вопрос журналистов, изменилась ли позиция по расследованию правоохранителями ситуации с Навальным после заявления МВД о проверке с его госпитализацией.
Германская головоломка - получился для Владимира Познера очень личным фильмом
Вчера, 14:09Сказано в эфире
Познер о ситуации с Навальным: я не верю, что врачи лгутОмские врачи ответили на критику лечения Алексея Навального, отметив, что его сторонники "пытаются всячески очернить тех, кто спас ему жизнь". В эфире радио Sputnik свой взгляд на ситуацию высказал журналист, телеведущий Владимир Познер.
Песков отметил, что в администрации президента не знали, какое будет решение правоохранительных органов относительно расследования или следственных действий, и рекомендовали по всем вопросам обращаться в соответствующие ведомства.
Процесс доследственных проверок обстоятельств произошедшего с Алексеем Навальным не находится на контроле у президента России, эти действия относятся к ежедневной работе правоохранительных органов, они не могут проходить открыто, заявил Дмитрий Песков.
"Нет, не находится на контроле у президента", - заявил Песков журналистам в ответ на вопрос о том, находится ли расследование дела Навального на контроле у Владимира Путина с учетом того, что в разговоре с премьером Италии Джузеппе Конте президент РФ говорил о своей заинтересованности в тщательном и объективном расследовании всех обстоятельств произошедшего.
Алексей Навальный
26 августа, 21:16
"Ъ" сообщил, что Навальному в омской больнице провели 59 анализов
"Смотрите, сейчас выполняются доследственные проверки, доследственные действия. Это из категории ежедневной работы наших следственных и правоохранительных органов. Что они делают конкретно? Ну, наверное, оно не может быть транспарентным, никакие следствия транспарентно и открыто не проходят, согласитесь. Мы об этом не знаем", - добавил представитель Кремля.
После госпитализации Навального в омскую больницу врачи также заявляли, что ядов и следов их пребывания в крови и моче оппозиционера не выявлено. Российские медики называли основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое понижение сахара в крови.
Впоследствии Навального перевезли самолетом в берлинскую клинику Charite, врачи которой предварительно определили диагноз как отравление субстанцией из группы ингибиторов холинэстеразы. Конкретное отравляющее вещество, согласно заявлению, пока не известно, однако его воздействие на организм якобы "доказано многократно".
Однако, как заявлял РИА Новости заведующий отделением анестезиологии-реанимации №1 НХМЦ им. Пирогова Борис Теплых, версия немецких врачей прорабатывалась российскими специалистами в первый же день, но подтверждения не нашла. По его словам, они говорят о клинических данных, а не о самом веществе, которое на данный момент не обнаружено.
Сотрудники скорой помощи возле отделения острых отравлений Омской БСМП No1, где находится Алексей Навальный
26 августа, 17:03
С точностью до минуты. Омские врачи раскрыли детали спасения Навального
49300018
Обсудить 7
Госпитализация Алексея НавальногоАлексей НавальныйДмитрий ПесковПроисшествияВладимир Путин
Рекомендуем
Президент РФ Владимир Путин во время встречи посредством телеконференции с выпускниками III потока программы развития кадрового управленческого резерва
Путин указал на признаки попыток внешнего влияния на дела Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин
Путин прокомментировал поведение правоохранительных органов в Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин
Путин: Россия исполнит обязательства перед Белоруссией при необходимости
Московский Кремль
В Кремле прокомментировали санкции США против российских НИИ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин заявил, что Россия ведет себя сдержанно по отношению к Белоруссии
Путин заявил о создании резерва силовиков для Белоруссии
Путин сообщил о формировании резерва из силовиков для помощи Белоруссии
Президент РФ Владимир Путин выступает с приветствием организаторам, участникам и гостям международного военно-технического форума Армия - 2020 и Армейских международных игр - 2020
Путин: необходимости применения в Белоруссии российских сил пока нет
Участники демонстрации в поддержку Александра Лукашенко в Минске
"Силища". Лукашенко рассказал о миллионах его сторонников в Белоруссии
Участники акции протеста в Минске
Лукашенко заявил, что не начнет диалог с "бесчинствующими молодчиками"
Светлана Тихановская
Тихановская высказалась насчет поддержки Россией Лукашенко
Президент РФ Владимир Путин
Путин назвал Белоруссию самой близкой России страной
Президент РФ Владимир Путин
Путин допустил применение российских сил против экстремистов в Белоруссии
Участники акции протеста в Минске
Путин в телеинтервью выскажется по ситуации в Белоруссии
Участники акции протеста в Минске
Белорусская оппозиция прокомментировала заявление Путина о помощи стране
Владимир Путин о задержании россиян в Белоруссии
Путин назвал задержание россиян в Белоруссии операцией Украины и США
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:25Опрос показал, сколько россияне готовы тратить на сборы первоклассников
03:22Эксперт объяснил, почему смартфон быстро разряжается
03:15Источник: на МКС могут отправить первый полностью российский экипаж
02:55В Пентагоне заявили, что российская подлодка всплыла у берегов Аляски
02:19Названы имена российских звезд, потерявших миллионы рублей
02:19Байден и Харрис обвинили Трампа в разжигании насилия на протестах
02:19Эксперт рассказал, почему не стоит носить смартфон в чехле
02:07СМИ: главы МИД ЕС разошлись в оценках санкций против Белоруссии и Турции
02:00Стали известны самые токсичные продукты с огорода
01:10Михельсон рассказал о "запасе прочности" антарктической станции "Восток"
01:04СМИ: группа саудовских военных переброшена из Ирака в Сирию на базу США
01:02Опубликовано видео нападения радикалов на автобус под Харьковом
00:58Россияне в июле стали активно закрывать валютные вклады
00:54Пушков раскрыл планы Польши в отношении Белоруссии
00:50СМИ: "стрелок" возле Белого дома оказался "вооружен" расческой
00:34Зеленский прокомментировал нападение на автобус под Харьковом
00:30Американские рыбаки пожаловались на российские корабли в Беринговом море
00:26В Госдуме хотят сделать 1 сентября выходным для родителей первоклассников
00:16Американец заплатит полмиллиона долларов за нарушение карантина в Канаде
23:59В Пентагоне заявили, что "предупредили" Россию после инцидента в Сирии
Лента новостейМолния