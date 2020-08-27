https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377132.html

Путин: необходимости применения в Белоруссии российских сил пока нет

Необходимости в применении российских сил в Белоруссии пока нет, заявил президент России Владимир Путин в интервью политическому обозревателю "России 1" Сергею... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:33

2020-08-27T13:33

2020-08-27T19:51

светлана тихановская

александр лукашенко

литва

протесты в белоруссии

россия

владимир путин

москва

минск

белоруссия

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<strong>МИНСК, 27 авг — РИА Новости.</strong> Необходимости в применении российских сил в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> пока нет, заявил президент России <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> в интервью политическому обозревателю "России 1" <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Brilev/" target="_blank">Сергею Брилеву</a>.С этим согласны и в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>, добавил он.По мнению российского лидера, ситуация в республике выравнивается, а силовики ведут себя достаточно сдержанно. Он также отметил, что Москва реагирует на происходящее нейтральнее, чем европейцы и американцы."Александр Григорьевич (Лукашенко. — Прим. ред.) попросил меня сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", — рассказал глава государства.При этом он подчеркнул, что в Москве надеются на мирное решение белорусских проблем.Девятого августа в республике состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор, Тихановская уехала в Литву.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших демонстрантах.

https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576373077.html

https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576371694.html

Егор Воронин ПОКА нет? А с чего бы необходимость должна появиться? Это внутреннее дело Белоруссии и пусть им остаётся. Я категорически против, чтобы хоть копейка из моих налогов ушла на исправление ошибок Лукашенко. У него больше 20 лет было на строительство страны и обеспечение порядка и безопасности. Что настроил, пусть тем и наслаждается. 229

Дмитрий Пушков После разговоров с Помпео... риторика Кремля изменилась))) 125

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литва

россия

москва

минск

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, александр лукашенко, литва, россия, владимир путин, москва, минск, белоруссия, в мире