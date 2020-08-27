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Путин: Россия исполнит обязательства перед Белоруссией при необходимости
Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности, и президент Александр Лукашенко поставил этот вопрос, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:33
2020-08-27T14:39
интервью владимира путина сергею брилеву
александр лукашенко
владимир путин
белоруссия
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Россия имеет обязательства перед <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> в сфере безопасности, и президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поставил этот вопрос, заявил российский лидер <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - добавил Путин.Кроме того, по его словам, Лукашенко попросил Путина сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. "И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - подчеркнул глава российского государства. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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интервью владимира путина сергею брилеву, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, политика

Путин: Россия исполнит обязательства перед Белоруссией при необходимости

13:33 27.08.2020 (обновлено: 14:39 27.08.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности, и президент Александр Лукашенко поставил этот вопрос, заявил российский лидер Владимир Путин.

"Нет необходимости что-то скрывать, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника - Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1", отвечая на реплику, что Лукашенко ранее заявлял, что когда речь идет о военной составляющей, у Минска есть договор с РФ в рамках Союзного государства и ОДКБ и что он (Лукашенко) якобы договорился с Путиным об оказании Минску помощи при первой необходимости.

"Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - добавил Путин.
Кроме того, по его словам, Лукашенко попросил Путина сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. "И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - подчеркнул глава российского государства.
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