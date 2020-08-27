https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576377057.html

Путин: Россия исполнит обязательства перед Белоруссией при необходимости

Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности, и президент Александр Лукашенко поставил этот вопрос, заявил российский лидер Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:33

2020-08-27T13:33

2020-08-27T14:39

интервью владимира путина сергею брилеву

александр лукашенко

владимир путин

белоруссия

политика

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Россия имеет обязательства перед <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссией</a> в сфере безопасности, и президент <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> поставил этот вопрос, заявил российский лидер <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - добавил Путин.Кроме того, по его словам, Лукашенко попросил Путина сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. "И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - подчеркнул глава российского государства. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://radiosputnik.ria.ru/20200827/belorussiya-1576379390.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

интервью владимира путина сергею брилеву, александр лукашенко, владимир путин, белоруссия, политика