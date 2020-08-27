Путин: Россия исполнит обязательства перед Белоруссией при необходимости
13:33 27.08.2020 (обновлено: 14:39 27.08.2020)
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Президент РФ Владимир Путин . Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия имеет обязательства перед Белоруссией в сфере безопасности, и президент Александр Лукашенко поставил этот вопрос, заявил российский лидер Владимир Путин.
"Нет необходимости что-то скрывать, там есть соответствующие статьи, которые говорят о том, что все государства-члены этих организаций, в том числе Союзного государства, а там всего только два государства-участника - Россия и Белоруссия, должны оказывать друг другу помощь и в защите суверенитета, внешних границ и в защите стабильности. Там так и написано", - сказал Путин в эфире канала "Россия 1", отвечая на реплику, что Лукашенко ранее заявлял, что когда речь идет о военной составляющей, у Минска есть договор с РФ в рамках Союзного государства и ОДКБ и что он (Лукашенко) якобы договорился с Путиным об оказании Минску помощи при первой необходимости.
"Значит, в этой связи, конечно, у нас есть обязательства перед Белоруссией, и Александр Григорьевич Лукашенко так и поставил вопрос. Он поставил вопрос о том, что хотел бы, чтобы мы оказали при необходимости ему соответствующую помощь. Я сказал, что Россия исполнит все свои обязательства", - добавил Путин.
Кроме того, по его словам, Лукашенко попросил Путина сформировать определенный резерв из сотрудников правоохранительных органов. "И я это сделал. Но мы договорились также, что он не будет использован до тех пор, пока ситуация не будет выходить из-под контроля", - подчеркнул глава российского государства.
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