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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576376647.html
Путин заявил, что Россия ведет себя сдержанно по отношению к Белоруссии
Россия по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:30
2020-08-27T13:41
протесты в белоруссии
россия
владимир путин
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Россия по отношению к событиям в <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>."На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы", - сказал он в интервью на канале "Россия 1".
https://radiosputnik.ria.ru/20200827/tikhanovskaya-1576375614.html
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россия
белоруссия
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россия, владимир путин, белоруссия, в мире

Путин заявил, что Россия ведет себя сдержанно по отношению к Белоруссии

13:30 27.08.2020 (обновлено: 13:41 27.08.2020)
1130
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Россия по отношению к событиям в Белоруссии ведет себя сдержаннее и нейтральнее, чем европейцы и американцы, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На мой взгляд, мы ведем себя гораздо более сдержанно и нейтрально по отношению к событиям в Белоруссии, чем многие другие страны, и европейские, и американцы", - сказал он в интервью на канале "Россия 1".
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