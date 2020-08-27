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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576376266.html
"Силища". Лукашенко рассказал о миллионах его сторонников в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на митингах в его поддержку за последнее время выступили около 3 миллионов человек, а это "силища". РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T13:21
2020-08-27T13:29
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что на митингах в его поддержку за последнее время выступили около 3 миллионов человек, а это "силища"."Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 миллионов человек. Это же силища - 3 миллиона человек… Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей - 80%, которые за нас проголосовали", - приводит слова главы государства в четверг госагентство <a href="https://www.belta.by/president/view/lukashenko-s-ulitsej-my-spravimsja-kak-by-im-ni-hotelos-destabilizirovat-obstanovku-404399-2020/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Белта</a>.По словам Лукашенко, уже все люди почувствовали, что действующему президенту "есть на кого опереться".По данным официальной статистики, в Белоруссии проживают около 9,4 миллиона человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html
https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html
Лука растерял поддержку этой силищи когда принялся избивать безоружных людей, просто прохожих мимокрокодилов. если раньше большинство было за него, то потом большинство - против необоснованного и неадекватного насилия. а сейчас - большинство просто хочет чтобы он ушел, выпустив всех политических. и провести новые выборы, по-человечески.
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Долго тормозил, был уверен, что несменяем
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

"Силища". Лукашенко рассказал о миллионах его сторонников в Белоруссии

13:21 27.08.2020 (обновлено: 13:29 27.08.2020)
1658
© REUTERS / Vasily FedosenkoУчастники демонстрации в поддержку Александра Лукашенко в Минске
Участники демонстрации в поддержку Александра Лукашенко в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
МИНСК, 27 авг – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на митингах в его поддержку за последнее время выступили около 3 миллионов человек, а это "силища".
"Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 миллионов человек. Это же силища - 3 миллиона человек… Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей - 80%, которые за нас проголосовали", - приводит слова главы государства в четверг госагентство Белта.
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
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По словам Лукашенко, уже все люди почувствовали, что действующему президенту "есть на кого опереться".
По данным официальной статистики, в Белоруссии проживают около 9,4 миллиона человек.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Светлана Тихановская, а не Лукашенко.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Лука растерял поддержку этой силищи когда принялся избивать безоружных людей, просто прохожих мимокрокодилов. если раньше большинство было за него, то потом большинство - против необоснованного и неадекватного насилия. а сейчас - большинство просто хочет чтобы он ушел, выпустив всех политических. и провести новые выборы, по-человечески.
27 августа, 13:25
Damir Aliev
12011018
Долго тормозил, был уверен, что несменяем
27 августа, 13:25
ТТТимур Токаев
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