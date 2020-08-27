https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576376266.html

"Силища". Лукашенко рассказал о миллионах его сторонников в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что на митингах в его поддержку за последнее время выступили около 3 миллионов человек, а это "силища". РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T13:21

2020-08-27T13:21

2020-08-27T13:29

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 авг – РИА Новости.</strong> Президент <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> заявил, что на митингах в его поддержку за последнее время выступили около 3 миллионов человек, а это "силища"."Уже в митингах в поддержку мира, спокойствия, действующего президента выступило около 3 миллионов человек. Это же силища - 3 миллиона человек… Наш электорат более спокойный: ветераны, пенсионеры, специалисты. Они знают свое дело, работают. Поэтому мы и будем иметь то количество людей - 80%, которые за нас проголосовали", - приводит слова главы государства в четверг госагентство <a href="https://www.belta.by/president/view/lukashenko-s-ulitsej-my-spravimsja-kak-by-im-ni-hotelos-destabilizirovat-obstanovku-404399-2020/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Белта</a>.По словам Лукашенко, уже все люди почувствовали, что действующему президенту "есть на кого опереться".По данным официальной статистики, в Белоруссии проживают около 9,4 миллиона человек.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых, по данным ЦИК, в шестой раз победил Лукашенко, набрав 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a>, а не Лукашенко.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов. По официальным данным, трое протестующих скончались.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html

https://ria.ru/20200822/zabastovka-1576112982.html

Damir Aliev Лука растерял поддержку этой силищи когда принялся избивать безоружных людей, просто прохожих мимокрокодилов. если раньше большинство было за него, то потом большинство - против необоснованного и неадекватного насилия. а сейчас - большинство просто хочет чтобы он ушел, выпустив всех политических. и провести новые выборы, по-человечески. 32

Тимур Токаев Долго тормозил, был уверен, что несменяем 18

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире