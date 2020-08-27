https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576374318.html

Тихановская высказалась насчет поддержки Россией Лукашенко

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не видит свидетельств поддержки Россией белорусских властей, кроме... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:40

2020-08-27T12:40

2020-08-27T12:40

протесты в белоруссии

светлана тихановская

россия

александр лукашенко

владимир путин

москва

белоруссия

в мире

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что не видит свидетельств поддержки Россией белорусских властей, кроме поздравления президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с победой на выборах."Мы знаем, что Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, но я думаю, что он увидел потом настроения людей, он увидел все эти демонстрации, которые проходят против. А других каких-то свидетельств поддержки я не вижу", - сказала Тихановская в эфире радиостанции "<a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Эхо Москвы</a>".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но вмешиваться не будет.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html

https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576371694.html

https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html

Ольга Занкова интервью на Эхе - это она спалилась)) Даже кто не понимал - каково ее отношение к России - все все поняли 89

Alex Smolov Ну глупа :) 80

17

россия

москва

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире