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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576374318.html
Тихановская высказалась насчет поддержки Россией Лукашенко
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не видит свидетельств поддержки Россией белорусских властей, кроме... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:40
2020-08-27T12:40
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
владимир путин
москва
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила, что не видит свидетельств поддержки Россией белорусских властей, кроме поздравления президента РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> с победой на выборах."Мы знаем, что Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, но я думаю, что он увидел потом настроения людей, он увидел все эти демонстрации, которые проходят против. А других каких-то свидетельств поддержки я не вижу", - сказала Тихановская в эфире радиостанции "<a href="https://echo.msk.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Эхо Москвы</a>".Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова помочь в урегулировании ситуации в республике, но вмешиваться не будет.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576252853.html
https://ria.ru/20200827/oppozitsiya-1576371694.html
https://ria.ru/20200823/belorussiya-1576168044.html
интервью на Эхе - это она спалилась)) Даже кто не понимал - каково ее отношение к России - все все поняли
89
Ну глупа :)
80
17
россия
москва
белоруссия
РИА Новости
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60
светлана тихановская, россия, александр лукашенко, владимир путин, москва, белоруссия, в мире

Тихановская высказалась насчет поддержки Россией Лукашенко

12:40 27.08.2020
33729
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанк Светлана Тихановская
 Светлана Тихановская
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Светлана Тихановская. Архивное фото
МОСКВА, 27 авг - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила, что не видит свидетельств поддержки Россией белорусских властей, кроме поздравления президента РФ Владимира Путина Александра Лукашенко с победой на выборах.
"Мы знаем, что Владимир Путин поздравил Лукашенко с победой на выборах, но я думаю, что он увидел потом настроения людей, он увидел все эти демонстрации, которые проходят против. А других каких-то свидетельств поддержки я не вижу", - сказала Тихановская в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Сотрудники правоохранительных органов у Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
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В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинМоскваБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
интервью на Эхе - это она спалилась)) Даже кто не понимал - каково ее отношение к России - все все поняли
27 августа, 12:47
О Ольга Занкова
7930106
Ну глупа :)
27 августа, 12:42
ASAlex Smolov
7131104
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