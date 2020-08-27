https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576373077.html

Лукашенко рассказал о дипломатической бойне против Белоруссии

Против Белоруссии развернулись "гибридная война" и "дипломатическая бойня на самом высоком уровне", заявил глава республики Александр Лукашенко во время... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:14

2020-08-27T12:14

2020-08-27T13:57

протесты в белоруссии

александр лукашенко

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 27 авг — РИА Новости.</strong> Против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> развернулись "гибридная война" и "дипломатическая бойня на самом высоком уровне", заявил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> во время совещания в <u><a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минске</a></u>.По его словам, некоторые "неустоявшиеся соседи" Белоруссии не только в открытую заявляют о своем требовании провести повторные выборы президента, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на власть. Из-за этого республика вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать ситуацию на своих западных границах."Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", — подытожил Лукашенко.Девятого августа в республике состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. При этом сама Тихановская почти сразу уехала в Литву.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200826/internet-1576355324.html

https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html

Арсений Новиков Всё вокруг виноваты, кроме самого себя. 75

Егор Панкратов А что он ожидал со своей многовекторностью..... Позиция - и вашим и нашим, не может быть всю жизнь. 67

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белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, белоруссия, в мире