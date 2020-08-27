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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200827/belorussiya-1576373077.html
Лукашенко рассказал о дипломатической бойне против Белоруссии
Против Белоруссии развернулись "гибридная война" и "дипломатическая бойня на самом высоком уровне", заявил глава республики Александр Лукашенко во время... РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:14
2020-08-27T13:57
протесты в белоруссии
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 27 авг — РИА Новости.</strong> Против <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> развернулись "гибридная война" и "дипломатическая бойня на самом высоком уровне", заявил глава республики <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a> во время совещания в <u><a href="http://ria.ru/location_Minsk/">Минске</a></u>.По его словам, некоторые "неустоявшиеся соседи" Белоруссии не только в открытую заявляют о своем требовании провести повторные выборы президента, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на власть. Из-за этого республика вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать ситуацию на своих западных границах."Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", — подытожил Лукашенко.Девятого августа в республике состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. При этом сама Тихановская почти сразу уехала в Литву.В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших. <strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200826/internet-1576355324.html
https://ria.ru/20200827/avtokefaliya-1576345396.html
Всё вокруг виноваты, кроме самого себя.
75
А что он ожидал со своей многовекторностью..... Позиция - и вашим и нашим, не может быть всю жизнь.
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белоруссия
РИА Новости
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александр лукашенко, белоруссия, в мире

Лукашенко рассказал о дипломатической бойне против Белоруссии

12:14 27.08.2020 (обновлено: 13:57 27.08.2020)
11789
© AP Photo / Sergei GritsУчастники акции протеста в Минске
Участники акции протеста в Минске
© AP Photo / Sergei Grits
МИНСК, 27 авг — РИА Новости. Против Белоруссии развернулись "гибридная война" и "дипломатическая бойня на самом высоком уровне", заявил глава республики Александр Лукашенко во время совещания в Минске.
"А как это иначе назвать? Средства массовой информации и информационная сфера поражена этой борьбой, войной противоборствующих сторон", — сказал Лукашенко, которого цитирует Sputnik Беларусь.
По его словам, некоторые "неустоявшиеся соседи" Белоруссии не только в открытую заявляют о своем требовании провести повторные выборы президента, но и начинают вмешиваться во внутренние дела страны, давить на власть. Из-за этого республика вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать ситуацию на своих западных границах.
"Вы видите эти заявления о том, что если Беларусь распадется, то Гродненская область отойдет Польше. Они об этом уже в открытую говорят, спят и видят. Ничего у них в этом плане не получится, это я знаю определенно", — подытожил Лукашенко.
Участники акции протеста в Минске
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Девятого августа в республике состоялись выборы главы государства. По данным ЦИК, Александр Лукашенко набрал 80,1%, на втором месте — Светлана Тихановская с 10,12%. Оппозиция эти результаты не признала, в стране начались массовые протестные акции, которые продолжаются до сих пор. При этом сама Тихановская почти сразу уехала в Литву.
В первые дни против недовольных результатами голосования применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты и резиновые пули. Затем сотрудники правоохранительных органов прекратили разгонять митинги.
По данным МВД, во время протестов задержали более 6,7 тысячи человек, пострадали сотни людей, среди них — как минимум 120 силовиков. Минздрав сообщал о троих погибших.
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Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Всё вокруг виноваты, кроме самого себя.
27 августа, 12:23
Арсений Новиков
42120228
А что он ожидал со своей многовекторностью..... Позиция - и вашим и нашим, не может быть всю жизнь.
27 августа, 12:22
Егор Панкратов
51211012
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