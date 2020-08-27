https://ria.ru/20200827/bank-1576385462.html

Эксперт предположил причины утечки данных банковских карт с маркетплейса

Утечка базы банковских карт могла произойти из-за атаки на ресурсы маркетплейса или его контрагента, сами банки и их клиенты повлиять на безопасность данных... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T15:23

2020-08-27T15:23

2020-08-27T15:23

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китай

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<strong>МОСКВА, 27 авг - РИА Новости.</strong> Утечка базы банковских карт могла произойти из-за атаки на ресурсы маркетплейса или его контрагента, сами банки и их клиенты повлиять на безопасность данных никак не могли, заявила РИА Новости руководитель исследовательской группы отдела аналитики информационной безопасности Positive Technologies Екатерина Килюшева.Газета <a href="https://www.rbc.ru/finances/27/08/2020/5f468fa59a7947858f2c197e?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> ранее в четверг со ссылкой на <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> и Visa сообщила об утечке данных 55 тысяч банковских карт. По информации издания, в сеть попали данные клиентов маркетплейса Joom (юридическое лицо зарегистрировано в 2016 году в <a href="http://ria.ru/location_Riga/" target="_blank" data-auto="true">Риге</a>), специализирующегося на доставке товаров из <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китая</a> по всему миру."Вероятно, утечка произошла из-за атаки на ресурсы маркетплейса или его контрагента. Поэтому ни клиенты, ни банки не могли бы повлиять на безопасность данных. В текущей ситуации самым правильным шагом для банков станет перевыпуск скомпрометированных карт, несмотря на то, что, исходя из имеющейся информации, утекшие данные не позволили бы провести платежные операции или получить доступ к счетам клиентов", - считает Килюшева.По данным Positive Technologies, во втором квартале 2020 года на компании из сферы торговли, в том числе интернет-магазины, пришлось 7% от общего числа атак на юридические лица. Взлом веб-ресурсов был одним из наиболее распространенных сценариев атак, как правило, злоумышленники эксплуатировали веб-уязвимости или подбирали пароли для доступа к сайтам, рассказала она."При атаках на эти компании злоумышленников интересовали в первую очередь данные платежных карт и учетные данные пользователей. Киберпреступная группа Shiny Hunters во втором квартале опубликовала на теневом маркетплейсе объявления о продаже баз данных десятков организаций. Стоимость одной базы данных колеблется от тысячи до двух тысяч долларов, но, например, базу данных интернет-магазина Tokopedia из 91 миллиона учетных записей киберпреступники оценили в 5 тысяч долларов", - добавила эксперт.

https://ria.ru/20200827/bank-1576372116.html

https://ria.ru/20191120/1561146215.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, китай, экономика