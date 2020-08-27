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https://ria.ru/20200827/bank-1576362600.html
РБК: Visa и ЦБ предупредили об утечке данных 55 тысяч банковских карт
Банк России и Visa предупредили кредитные организации об утечке персональных данных 55 тысяч клиентов банков, сообщило РБК со ссылкой на источники. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T06:50
2020-08-27T10:17
сбербанк россии
центральный банк рф (цб рф)
россельхозбанк
group-ib
технологии
экономика
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. </strong><a href="https://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">Банк России</a> и Visa предупредили кредитные организации об утечке персональных данных 55 тысяч клиентов банков, сообщило <a href="https://www.rbc.ru/finances/27/08/2020/5f468fa59a7947858f2c197e?utm_source=yxnews&amp;utm_medium=desktop" target="_blank" rel="nofollow noopener">РБК</a> со ссылкой на источники.По информации агентства, в открытый доступ попала информация о пользователях сервиса Joom, специализирующегося на доставках китайских товаров. Как пишет РБК, базу можно бесплатно скачать в Telegram-каналах, объявления о ней также есть на специализированных сайтах. Утекшие в Сеть данные содержат, в числе прочего, десять из шестнадцати цифр номера банковской карты, срок ее действия, наименование банка и платежной системы, а также личную информацию о владельце и его контакты.Пострадали клиенты <a href="http://ria.ru/organization_Sberbank_Rossii/" target="_blank" data-auto="true">Сбербанка</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Rosselkhozbank/" target="_blank" data-auto="true">Россельхозбанка</a>, Тинькофф банка, <a href="http://ria.ru/organization_Rajjffajjzenbank/" target="_blank" data-auto="true">Райффайзенбанка</a> и других российских и иностранных кредитных организаций. В Joom подтвердили утечку информации, но не смогли назвать количество пользователей, чьи данные оказались в открытом доступе. По словам представителя компании, инцидент произошел еще в марте, после чего Joom разорвал отношения с контрагентом, к ресурсам которого получили доступ злоумышленники. Тогда компания сообщала о "как минимум одной тысяче пострадавших пользователей" в России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>. Осенью прошлого года специалисты <a href="http://ria.ru/organization_Group_IB/" target="_blank" data-auto="true">Group-IB</a> нашли в сети базу с информацией об 1,3 миллиона платежных карт. Эксперты компании назвали это крупнейшей подобной утечкой. Преступники хотели получить за нее 130 миллионов долларов. Почти все находящиеся в документе платежные карты принадлежали клиентам индийских банков, а 18% от общего числа — выданы одной финансовой организацией.
https://ria.ru/20200713/1574268336.html
https://ria.ru/20200613/1572878937.html
https://ria.ru/20200804/1575348869.html
А не кажется ли вам, что сливание пользовательских данных клиентов это хорошо организованное безобразие, а не случайность.
131
Оцифровались.......
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20
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
Новости
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https://ria.ru/docs/about/copyright.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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60
сбербанк россии, центральный банк рф (цб рф), россельхозбанк, group-ib, технологии, экономика

РБК: Visa и ЦБ предупредили об утечке данных 55 тысяч банковских карт

06:50 27.08.2020 (обновлено: 10:17 27.08.2020)
58556
© РИА Новости / Владимир ТрефиловМонеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Банк России и Visa предупредили кредитные организации об утечке персональных данных 55 тысяч клиентов банков, сообщило РБК со ссылкой на источники.
По информации агентства, в открытый доступ попала информация о пользователях сервиса Joom, специализирующегося на доставках китайских товаров.
Монеты номиналом 1, 5 и 10 рублей, банковские карты международных платежных систем VISA и MasterCard
13 июля, 12:50
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Как пишет РБК, базу можно бесплатно скачать в Telegram-каналах, объявления о ней также есть на специализированных сайтах. Утекшие в Сеть данные содержат, в числе прочего, десять из шестнадцати цифр номера банковской карты, срок ее действия, наименование банка и платежной системы, а также личную информацию о владельце и его контакты.
Пострадали клиенты Сбербанка, Россельхозбанка, Тинькофф банка, Райффайзенбанка и других российских и иностранных кредитных организаций.
Карта Сбербанка
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В Joom подтвердили утечку информации, но не смогли назвать количество пользователей, чьи данные оказались в открытом доступе. По словам представителя компании, инцидент произошел еще в марте, после чего Joom разорвал отношения с контрагентом, к ресурсам которого получили доступ злоумышленники. Тогда компания сообщала о "как минимум одной тысяче пострадавших пользователей" в России и Белоруссии.
Осенью прошлого года специалисты Group-IB нашли в сети базу с информацией об 1,3 миллиона платежных карт. Эксперты компании назвали это крупнейшей подобной утечкой. Преступники хотели получить за нее 130 миллионов долларов. Почти все находящиеся в документе платежные карты принадлежали клиентам индийских банков, а 18% от общего числа — выданы одной финансовой организацией.
В территориальной избирательной комиссии в Москве, где проходит тестирование системы электронного голосования по внесению поправок в Конституцию РФ
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1219102813886
Обсудить 20
Сбербанк РоссииЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссельхозбанкGroup-IBТехнологииЭкономика
Популярные комментарии
А не кажется ли вам, что сливание пользовательских данных клиентов это хорошо организованное безобразие, а не случайность.
27 августа, 07:01
aalekseevan
12011216
Оцифровались.......
27 августа, 07:19
Арсений Новиков
67111406
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