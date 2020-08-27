https://ria.ru/20200827/amfilokhiy-1576387810.html

Митрополит Амфилохий позвал черногорцев на выборы ради защиты святынь

Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий призвал граждан Черногории выйти на парламентские выборы и голосовать против... РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T16:00

2020-08-27T16:00

2020-08-27T16:00

религия и мировоззрение

сербская православная церковь

новости - религия и мировоззрение

черногория

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<strong>БЕЛГРАД, 27 авг – РИА Новости.</strong> Митрополит Черногорско-Приморский Сербской православной церкви (СПЦ) Амфилохий призвал граждан Черногории выйти на парламентские выборы и голосовать против политики властей, принявших спорный закон о свободе вероисповедания и положении религиозных общин.В ночь на четверг в нескольких городах Черногории снова прошли протестные собрания православных верующих и сторонников оппозиции, автомобильные крестные ходы в поддержку СПЦ и против правящей Демократической партии социалистов президента (ДПС) Мило Джукановича. Митрополия опубликовала специальное видеообращение владыки."На 82-м году жизни впервые сейчас пойду на парламентские выборы - 30 августа - и призываю всех черногорцев, жителей Черногории и всех остальных голосовать в защиту Божьих святынь, которые сейчас под ударом в Черногории со стороны тех, кто не знает, что такое святыня. Дай Бог, чтобы это защита победила ради будущего всех жителей Черногории. Все на выборы в защиту святынь!" - заявил митрополит Амфилохий.Власти Черногории ранее возбудили уголовные дела о нарушении запрета на массовые собрания из-за COVID-19 в отношении лидера оппозиционной коалиции "За будущее Черногории" Здравко Кривокапича, пятерых священников СПЦ и еще ряда граждан после протестных акций в ночь на понедельник. Шествия граждан, в том числе в форме автомобильных крестных ходов, в поддержку СПЦ и против политики правящей Демократической партии социалистов (ДПС) президента Мило Джукановича проходят в стране практически ежедневно. Ранее уголовные дела по той же статье были возбуждены в отношении митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия, епископа Будимлянско-Никшичского Иоанникия и свыше 20 духовных лиц СПЦ в Черногории.Крупнейшие оппозиционные партии Черногории создали в начале августа коалицию вокруг крупнейшего движения "Демократический фронт" (ДФ), первым номером в списке которой и кандидатом в премьеры стал университетский преподаватель Кривокапич. Одним из главных пунктов программы оппозиции является отзыв закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин, который угрожает интересам и имуществу Сербской церкви в стране.В нынешнем созыве черногорского парламента ДФ является крупнейшей оппозиционной силой, ей принадлежит 18 из 81 депутатских мандатов. Правящая Демократическая партия социалистов (ДПС) и ее коалиционные партнеры владеют 42 мандатами, что обеспечивает утверждение любой законодательной инициативы правящим большинством. Президент страны и лидер ДПС Мило Джуканович находится на президентском или премьерском постах в Черногории с 1991 года.В декабре 2019 года парламент Черногории большинством голосов правящей коалиции утвердил закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин", который вызвал сильную общественную реакцию и протесты. В СПЦ заявляют, что после принятия закона начнется изъятие сербской церковной собственности и ее передача непризнанной в православном мире Черногорской "автокефальной" церкви.

https://ria.ru/20200622/1573324000.html

https://ria.ru/20200804/1575362023.html

черногория

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сербская православная церковь, новости - религия и мировоззрение, черногория