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Туризм
https://ria.ru/20200827/abkhaziya-1576371254.html
В Роспотребнадзоре назвали требования к туристам, вернувшимся из Абхазии
Российские туристы, возвращающиеся из Абхазии, не обязаны проходить тестирование на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.08.2020
2020-08-27T12:25
2020-08-27T12:25
коронавирус covid-19
туристы
туризм
россия
туризм
новости - туризм
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
абхазия
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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Российские туристы, возвращающиеся из Абхазии, не обязаны проходить тестирование на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.С 1 августа между этими странами были сняты ограничения на пересечение границ.Мероприятия по санитарной охране проводятся в соответствии с нормативно-законодательными актами Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.Случаев пересечения границы гражданами с повышенной температурой в период распространения COVID-19 не зарегистрировано, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20200708/1573616371.html
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коронавирус covid-19, туристы, россия, туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), абхазия

В Роспотребнадзоре назвали требования к туристам, вернувшимся из Абхазии

12:25 27.08.2020
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© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкОтдых туристов в Абхазии
Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
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МОСКВА, 27 авг — РИА Новости. Российские туристы, возвращающиеся из Абхазии, не обязаны проходить тестирование на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
С 1 августа между этими странами были сняты ограничения на пересечение границ.
"В отношении возвращающихся на автомобилях и пешеходных переправах из Абхазии жителей РФ проводится санитарно-карантинный контроль. Используются тепловизоры для дистанционной термометрии граждан. Двухнедельный карантин туристам, выезжающим из Абхазии на территорию Российской Федерации, соблюдать не надо", — говорится в сообщении.
Мероприятия по санитарной охране проводятся в соответствии с нормативно-законодательными актами Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.
Случаев пересечения границы гражданами с повышенной температурой в период распространения COVID-19 не зарегистрировано, отметили в ведомстве.
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ТуризмКоронавирус COVID-19туристыРоссияТуризмНовости - ТуризмФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Абхазия
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