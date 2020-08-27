https://ria.ru/20200827/abkhaziya-1576371254.html

В Роспотребнадзоре назвали требования к туристам, вернувшимся из Абхазии

Российские туристы, возвращающиеся из Абхазии, не обязаны проходить тестирование на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 27.08.2020

2020-08-27T12:25

2020-08-27T12:25

2020-08-27T12:25

коронавирус covid-19

туристы

туризм

россия

туризм

новости - туризм

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

абхазия

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<strong>МОСКВА, 27 авг — РИА Новости.</strong> Российские туристы, возвращающиеся из Абхазии, не обязаны проходить тестирование на коронавирус, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.С 1 августа между этими странами были сняты ограничения на пересечение границ.Мероприятия по санитарной охране проводятся в соответствии с нормативно-законодательными актами Роспотребнадзора, уточнили в пресс-службе.Случаев пересечения границы гражданами с повышенной температурой в период распространения COVID-19 не зарегистрировано, отметили в ведомстве.

https://ria.ru/20200708/1573616371.html

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абхазия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, туристы, россия, туризм, новости - туризм, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), абхазия