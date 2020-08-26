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https://ria.ru/20200826/zemletryaseniya-1576270942.html
Ученые выявили связь между землетрясениями и выходами углекислого газа
Итальянские ученые обнаружили четкую связь между выходами на поверхность глубинного углекислого газа в Апеннинах и происходящими в этом регионе землетрясениями. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T21:00
2020-08-26T21:00
риа наука
земля - риа наука
италия
землетрясение
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Итальянские ученые обнаружили четкую связь между выходами на поверхность глубинного углекислого газа в Апеннинах и происходящими в этом регионе землетрясениями. Результаты исследования <a href="https://advances.sciencemag.org/lookup/doi/10.1126/sciadv.abc2938" target="_blank" rel="nofollow noopener">опубликованы</a> в журнале Science Advances.Углекислый газ из атмосферы в результате различных химических и биологических процессов связывается в составе горных пород и минералов, называемых карбонатами. Когда тектонические силы в процессе субдукции увлекают карбонатные породы под землю, они там плавятся, и из расплава выделяется СО<sub>2</sub>. Этот газ поднимается наверх и собирается в подземных резервуарах под давлением или растворяется в водоносных горизонтах, а при наличии трещин — достигает поверхности в виде газовых выходов. Увидеть эти выходы без специальной аппаратуры можно только если СО<sub>2</sub> выделяется через родники или подземные источники, вода в которых буквально "кипит" от обилия газовых пузырьков.Используя данные десятилетних наблюдений, итальянские ученые под руководством Джованни Кьодини из Национального института геофизики и вулканологии в <a href="http://ria.ru/location_Bologna/" target="_blank" data-auto="true">Болонье</a> сопоставили частоту землетрясений в Апеннинах с интенсивностью подъема углекислого газа из глубин Земли.Ранее уже было известно, что в регионах с высокой сейсмичностью наблюдаются активное выделение углекислого газа по системам разломов, но ни в одном из предыдущих исследований не выяснили, как изменения скорости выброса углекислого газа влияет на сейсмическую активность.Чтобы исследовать эту взаимосвязь, авторы исследования проанализировали, как менялись за десять лет — с 2009 по 2018 годы, содержания углекислого газа в воде из источников, питаемых двумя крупными водоносными горизонтами недалеко от эпицентра разрушительного землетрясения в Аквиле в 2009 году.Новый подход, предложенный учеными — оценка выходов глубинного СО<sub>2</sub> в грунтовых водах — впервые позволил провести анализ в региональном масштабе. Ученые обнаружили, что в течение всего периода наблюдений сейсмические события, включая крупные землетрясения 2009 и 2016 годов, сопровождались пиковыми выбросами CO<sub>2</sub> глубинного происхождения, растворенного в грунтовых водах.Исследователи подсчитали, что за десятилетний период из родниковой воды в регионе выделилось 1800 килотонн углерода. По их мнению, такого количества газа под давлением достаточно, чтобы спровоцировать сейсмические события, а афтершоки могут быть результатом обратной связи, когда землетрясения первой фазы способствуют раскрытию разломов, по которым к поверхности устремляются новые порции глубинного газа. Авторы отмечают, что их выводы дают ключ к разгадке того, как возникают землетрясения в Апеннинах, а численные результаты исследования позволяют точнее оценить бюджет тектонических выбросов углекислого газа в атмосферу и лучше понять механизм глобального углеродного цикла в целом.Ученые планируют проводить наблюдения за выходами глубинного СО<sub>2</sub> в подземных источниках постоянно как одну из форм мониторинга сейсмической активности и предсказания разрушительных землетрясений.
https://ria.ru/20200325/1569118350.html
https://ria.ru/20191022/1560058421.html
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италия
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Новости
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РИА Новости
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земля - риа наука, италия, землетрясение

Ученые выявили связь между землетрясениями и выходами углекислого газа

21:00 26.08.2020
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© Фото : Giovanni Chiodini - INGVВыходы углекислого газа в реке на равнине Сан-Витторино в Италии, примерно в 30 километрах от эпицентра землетрясения, произошедшего в апреле 2009 года в Аквиле
Выходы углекислого газа в реке на равнине Сан-Витторино в Италии, примерно в 30 километрах от эпицентра землетрясения, произошедшего в апреле 2009 года в Аквиле
© Фото : Giovanni Chiodini - INGV
Выходы углекислого газа в реке на равнине Сан-Витторино в Италии, примерно в 30 километрах от эпицентра землетрясения, произошедшего в апреле 2009 года в Аквиле
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Итальянские ученые обнаружили четкую связь между выходами на поверхность глубинного углекислого газа в Апеннинах и происходящими в этом регионе землетрясениями. Результаты исследования опубликованы в журнале Science Advances.
Углекислый газ из атмосферы в результате различных химических и биологических процессов связывается в составе горных пород и минералов, называемых карбонатами. Когда тектонические силы в процессе субдукции увлекают карбонатные породы под землю, они там плавятся, и из расплава выделяется СО2.
Этот газ поднимается наверх и собирается в подземных резервуарах под давлением или растворяется в водоносных горизонтах, а при наличии трещин — достигает поверхности в виде газовых выходов.
Увидеть эти выходы без специальной аппаратуры можно только если СО2 выделяется через родники или подземные источники, вода в которых буквально "кипит" от обилия газовых пузырьков.
Используя данные десятилетних наблюдений, итальянские ученые под руководством Джованни Кьодини из Национального института геофизики и вулканологии в Болонье сопоставили частоту землетрясений в Апеннинах с интенсивностью подъема углекислого газа из глубин Земли.
Ранее уже было известно, что в регионах с высокой сейсмичностью наблюдаются активное выделение углекислого газа по системам разломов, но ни в одном из предыдущих исследований не выяснили, как изменения скорости выброса углекислого газа влияет на сейсмическую активность.
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Чтобы исследовать эту взаимосвязь, авторы исследования проанализировали, как менялись за десять лет — с 2009 по 2018 годы, содержания углекислого газа в воде из источников, питаемых двумя крупными водоносными горизонтами недалеко от эпицентра разрушительного землетрясения в Аквиле в 2009 году.
Новый подход, предложенный учеными — оценка выходов глубинного СО2 в грунтовых водах — впервые позволил провести анализ в региональном масштабе. Ученые обнаружили, что в течение всего периода наблюдений сейсмические события, включая крупные землетрясения 2009 и 2016 годов, сопровождались пиковыми выбросами CO2 глубинного происхождения, растворенного в грунтовых водах.
Исследователи подсчитали, что за десятилетний период из родниковой воды в регионе выделилось 1800 килотонн углерода. По их мнению, такого количества газа под давлением достаточно, чтобы спровоцировать сейсмические события, а афтершоки могут быть результатом обратной связи, когда землетрясения первой фазы способствуют раскрытию разломов, по которым к поверхности устремляются новые порции глубинного газа.
Авторы отмечают, что их выводы дают ключ к разгадке того, как возникают землетрясения в Апеннинах, а численные результаты исследования позволяют точнее оценить бюджет тектонических выбросов углекислого газа в атмосферу и лучше понять механизм глобального углеродного цикла в целом.
Ученые планируют проводить наблюдения за выходами глубинного СО2 в подземных источниках постоянно как одну из форм мониторинга сейсмической активности и предсказания разрушительных землетрясений.
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РИА НаукаЗемля - РИА НаукаИталияЗемлетрясение
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