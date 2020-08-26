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"Мосводосток" не подтвердил информацию о выходе из берегов реки Чуры
"Мосводосток" не подтверждает информацию о затоплении проезжей части из-за выхода реки Чуры из берегов в Москве недалеко от метро "Тульская", сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2020
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москва сегодня: мегаполис для жизни
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>" не подтверждает информацию о затоплении проезжей части из-за выхода реки Чуры из берегов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> недалеко от метро "Тульская", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в одном из <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналов было опубликовано, на котором видна погруженная в воду проезжая часть якобы у метро "Тульская". В тексте отмечается, что река Чура вышла из берегов."Не можем подтвердить эту информацию. По прибытии нашей бригады скопление воды не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.
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мосводосток, telegram (приложение), москва

"Мосводосток" не подтвердил информацию о выходе из берегов реки Чуры

18:20 26.08.2020 (обновлено: 14:43 31.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей Мамонтов / Перейти в фотобанкЧистка Патриарших прудов
Чистка Патриарших прудов - РИА Новости, 1920, 26.08.2020
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. "Мосводосток" не подтверждает информацию о затоплении проезжей части из-за выхода реки Чуры из берегов в Москве недалеко от метро "Тульская", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
Ранее в одном из Telegram-каналов было опубликовано, на котором видна погруженная в воду проезжая часть якобы у метро "Тульская". В тексте отмечается, что река Чура вышла из берегов.
"Не можем подтвердить эту информацию. По прибытии нашей бригады скопление воды не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.
В Москве из-за разлива реки Яузы перекрыто автомобильное движение - РИА Новости, 1920, 15.08.2016
15 августа 2016, 16:34
В Москве Яуза вышла из берегов, дожди в столице продлятся еще суткиЧисло жалоб на подтопления, поступающие от граждан в "Мосводосток", увеличивается практически в арифметической прогрессии.
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосводостокTelegram (приложение)Москва
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