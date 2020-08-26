https://ria.ru/20200826/zatoplenie-1576531376.html
"Мосводосток" не подтвердил информацию о выходе из берегов реки Чуры
"Мосводосток" не подтверждает информацию о затоплении проезжей части из-за выхода реки Чуры из берегов в Москве недалеко от метро "Тульская", сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:20
2020-08-26T18:20
2020-08-31T14:43
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мосводосток
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>" не подтверждает информацию о затоплении проезжей части из-за выхода реки Чуры из берегов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> недалеко от метро "Тульская", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в одном из <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналов было опубликовано, на котором видна погруженная в воду проезжая часть якобы у метро "Тульская". В тексте отмечается, что река Чура вышла из берегов."Не можем подтвердить эту информацию. По прибытии нашей бригады скопление воды не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20160815/1474391159.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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