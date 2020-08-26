https://ria.ru/20200826/zatoplenie-1576531376.html

"Мосводосток" не подтвердил информацию о выходе из берегов реки Чуры

"Мосводосток" не подтверждает информацию о затоплении проезжей части из-за выхода реки Чуры из берегов в Москве недалеко от метро "Тульская", сообщили РИА... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:20

2020-08-26T18:20

2020-08-31T14:43

москва сегодня: мегаполис для жизни

мосводосток

telegram (приложение)

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/7e4/2/3/1564183192_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_62b506d287f27383bceb077a4be961a5.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> "<a href="http://ria.ru/organization_Mosvodostok/" target="_blank" data-auto="true">Мосводосток</a>" не подтверждает информацию о затоплении проезжей части из-за выхода реки Чуры из берегов в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> недалеко от метро "Тульская", сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.Ранее в одном из <a href="http://ria.ru/product_Telegram_prilozhenie/" target="_blank" data-auto="true">Telegram</a>-каналов было опубликовано, на котором видна погруженная в воду проезжая часть якобы у метро "Тульская". В тексте отмечается, что река Чура вышла из берегов."Не можем подтвердить эту информацию. По прибытии нашей бригады скопление воды не обнаружено", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20160815/1474391159.html

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мосводосток, telegram (приложение), москва