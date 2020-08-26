https://ria.ru/20200826/zakonoproekt-1576325451.html

Архангельские депутаты вынесли на рассмотрение Госдумы два законопроекта

Сразу две законодательные инициативы депутатов Архангельского областного Собрания, предполагающие внесение изменений в Лесной кодекс РФ и в федеральный закон "О РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:26

2020-08-26T12:26

2020-08-26T12:26

архангельская область

новости - экология

лесной

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<strong>АРХАНГЕЛЬСК, 26 авг - РИА Новости.</strong> Сразу две законодательные инициативы депутатов Архангельского областного Собрания, предполагающие внесение изменений в Лесной кодекс РФ и в федеральный закон "О недрах", вынесены на рассмотрение осенней сессии <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a>, сообщает пресс-служба регионального парламента.Предлагаемые изменения в Лесной кодекс направлены на повышение эффективности контроля за оборотом древесины. "Для этого предлагается наделить органы государственной власти субъектов РФ полномочиями по контролю за целевым использованием древесины для обеспечения государственных или муниципальных нужд, а также древесины, заготовленной гражданами для собственных нужд (для строительства или обеспечения дровами). Кроме того, предусмотрена выплата нарушителями неустойки в соответствии с договором купли-продажи лесных насаждений", - отметили в пресс-службе.Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 10 Закона Российской Федерации "О недрах" предполагает включить <a href="http://ria.ru/location_Arkhangelskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Архангельскую область</a> в перечень субъектов, на территориях которых участки недр предоставляются в пользование на срок до 7 лет при проведении работ по их геологическому изучению. Сегодня для Поморья этот срок составляет 5 лет."В условиях Арктической зоны пятилетний срок проведения геологоразведочных работ на территории Архангельской области не позволяет в установленный срок выполнить весь объем необходимых геологоразведочных работ. А низкая экономическая освоенность отдельных районов области, слабо развитая транспортная сеть, климат и географическое положение существенно усложняют проведение геологического изучения недр и значительно увеличивают капиталоемкость, что является причиной снижения инвестиционной привлекательности геологоразведочных работ, постепенного прекращения их финансирования", - привели в пресс-службе пояснение зампредседателя комитета облсобрания по лесопромышленному комплексу, природопользованию и экологии Ирины Фроловой.

https://ria.ru/20200819/1575977359.html

лесной

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости - экология, лесной