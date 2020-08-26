https://ria.ru/20200826/yakutiya-1576344494.html

Житель Якутии умер на пороге больницы

В Якутии пожилой мужчина умер возле Алданской центральной районной больницы после того, как врачи отказались его госпитализировать. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:17

2020-08-26T17:17

2020-08-26T17:40

республика саха (якутия)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутии</a> пожилой мужчина умер возле Алданской центральной районной больницы после того, как врачи отказались его госпитализировать.По данным Минздрава республики, скорая помощь приехала за пьяным мужчиной и доставила его в стационар. Пациенту провели диагностику, в том числе компьютерную томографию, но не обнаружили патологий. После осмотра ему поставили диагноз "острый бронхит и алкогольное опьянение". Как сообщает ведомство, мужчину отправили домой, но с территории больницы он не вышел. К нему подошли знакомые, вместе с которыми он продолжил распивать спиртное. На попытку транспортировать его домой пациент отреагировал агрессивно.Минздрав начал служебную проверку. Также проверку проведет региональная прокуратура.

https://ria.ru/20191122/1561429998.html

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республика саха (якутия)

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

республика саха (якутия), происшествия