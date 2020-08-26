Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200826/yakutiya-1576344494.html
Житель Якутии умер на пороге больницы
В Якутии пожилой мужчина умер возле Алданской центральной районной больницы после того, как врачи отказались его госпитализировать. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:17
2020-08-26T17:40
республика саха (якутия)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576343898_0:71:776:508_1400x0_80_0_0_30103e6457bdde94fb1d1f207fcadfa0.png
<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутии</a> пожилой мужчина умер возле Алданской центральной районной больницы после того, как врачи отказались его госпитализировать.По данным Минздрава республики, скорая помощь приехала за пьяным мужчиной и доставила его в стационар. Пациенту провели диагностику, в том числе компьютерную томографию, но не обнаружили патологий. После осмотра ему поставили диагноз "острый бронхит и алкогольное опьянение". Как сообщает ведомство, мужчину отправили домой, но с территории больницы он не вышел. К нему подошли знакомые, вместе с которыми он продолжил распивать спиртное. На попытку транспортировать его домой пациент отреагировал агрессивно.Минздрав начал служебную проверку. Также проверку проведет региональная прокуратура.
https://ria.ru/20191122/1561429998.html
3
республика саха (якутия)
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576343898_0:0:776:582_1400x0_80_0_0_f354dc8a9f7894a112ae1be370eff6d3.png
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика саха (якутия), происшествия

Житель Якутии умер на пороге больницы

17:17 26.08.2020 (обновлено: 17:40 26.08.2020)
2102
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. В Якутии пожилой мужчина умер возле Алданской центральной районной больницы после того, как врачи отказались его госпитализировать.
По данным Минздрава республики, скорая помощь приехала за пьяным мужчиной и доставила его в стационар. Пациенту провели диагностику, в том числе компьютерную томографию, но не обнаружили патологий. После осмотра ему поставили диагноз "острый бронхит и алкогольное опьянение".
Как сообщает ведомство, мужчину отправили домой, но с территории больницы он не вышел. К нему подошли знакомые, вместе с которыми он продолжил распивать спиртное. На попытку транспортировать его домой пациент отреагировал агрессивно.

"После этого он продолжал заходить и выходить из территории больницы. После в 7 часов утра фельдшер скорой помощи обнаружила его мертвым", — сказано в отчете министерства.

Минздрав начал служебную проверку. Также проверку проведет региональная прокуратура.

"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц и персонала медицинского учреждения, соблюдению законодательства о медицинской помощи. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.

Нина Азизова
22 ноября 2019, 08:00
В Твери врача отказались госпитализировать — умерла от инфаркта
4632989
Обсудить 3
Республика Саха (Якутия)Происшествия
Рекомендуем
Снимок коронавируса
Объяснена связь коронавируса с накоплением жира
Галактика Млечный Путь
Раскрыта одна из загадок Млечного Пути
Путин о ситуации вокруг шихана Куштау: Бесконтрольное выкачивание денег
Путин потребовал разобраться в ситуации с Башкирской содовой компанией
Евгений Сатановский
Сатановский назвал Ефремова "последней скотиной"
Знак биологической опасности
Минторг США ввел санкции против двух НИИ Минобороны России
Пассажиры международных рейсов в зоне выдачи багажа аэропорта Толмачево в Новосибирске
У норвежского ученого на границе конфисковали волосы российских студенток
Салон автомобиля ВАЗ-2101 в музее прототипов АвтоВАЗ в Тольятти
Британцы внесли два российских автомобиля в список самых долгоживущих
Алексей Навальный
Омские врачи обратились к немецким коллегам из-за ситуации с Навальным
Модель Джиджи Хадид
Фото беременной Джиджи Хадид за час набрало более трех миллионов лайков
Строительство искусственного острова в Южно-Китайском море
США ввели санкции против китайских компаний из-за искусственных островов
Деловая женщина
Женщина нашла оригинальный способ отучить мужа "командовать" в семье
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции совещание с членами правительства РФ
Путин призвал аккуратно открывать закрытые из-за COVID-19 предприятия
Знак такси на автомобиле
В Чебоксарах таксиста заподозрили в изнасиловании знакомой
Государственная Третьяковская галерея
В Москве из-за ливней затопило Третьяковскую галерею
Паспорт
МВД Белоруссии объяснило, почему "испортило" паспорта россиян
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:54Посол в США прокомментировал обвинения России в разработке химоружия
03:54В Совфеде назвали новые санкции США местью за вакцину от COVID-19
03:43В России создали прибор, выявляющий COVID-19 в воздухе
03:38Стало известно имя полицейского, застрелившего афроамериканца в США
03:32Россиянка в шортах попала в ледяную ловушку в Альпах
03:19Эксперт рассказал, какие экраны смартфонов вредны для человека
03:07В МГУ могут создать вакцину одновременно от гриппа и коронавируса
03:00Сибирь в древности была крупным центром цивилизации, считают ученые
02:45Роман Полански не смог восстановить членство в Киноакадемии
02:29В Госдепе прокомментировали запуск Китаем ракет с целью "запугать США"
02:18Эксперт рассказал, когда возможно двойное списание с карты
02:17Американское СМИ оценило рассекреченное видео испытаний "Царь-бомбы"
02:13Пашаев рассказал об "охоте" на свидетеля ДТП с Ефремовым
01:19Из-за протечки в Третьяковке 27 августа не откроются несколько выставок
00:47Эксперты сравнили "активность" оппозиции в 2020 году и на прошлых выборах
00:38Эксперты оценили шансы партий "За правду" и "Новые люди" на выборах 2020
00:24В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве на Первое сентября
00:18В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве до конца недели
23:52Белый дом обвинил Россию в нарушении протоколов деконфликтинга в Сирии
23:33Еврокомиссар ушел в отставку из-за скандала с нарушением самоизоляции
Лента новостейМолния