https://ria.ru/20200826/yakutiya-1576344494.html
Житель Якутии умер на пороге больницы
В Якутии пожилой мужчина умер возле Алданской центральной районной больницы после того, как врачи отказались его госпитализировать. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:17
2020-08-26T17:17
2020-08-26T17:40
республика саха (якутия)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> В <a href="https://ria.ru/location_respublika-sakha--/" target="_blank">Якутии</a> пожилой мужчина умер возле Алданской центральной районной больницы после того, как врачи отказались его госпитализировать.По данным Минздрава республики, скорая помощь приехала за пьяным мужчиной и доставила его в стационар. Пациенту провели диагностику, в том числе компьютерную томографию, но не обнаружили патологий. После осмотра ему поставили диагноз "острый бронхит и алкогольное опьянение". Как сообщает ведомство, мужчину отправили домой, но с территории больницы он не вышел. К нему подошли знакомые, вместе с которыми он продолжил распивать спиртное. На попытку транспортировать его домой пациент отреагировал агрессивно.Минздрав начал служебную проверку. Также проверку проведет региональная прокуратура.
https://ria.ru/20191122/1561429998.html
3
республика саха (якутия)
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика саха (якутия), происшествия
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.
В Якутии
пожилой мужчина умер возле Алданской центральной районной больницы после того, как врачи отказались его госпитализировать.
По данным Минздрава республики, скорая помощь приехала за пьяным мужчиной и доставила его в стационар. Пациенту провели диагностику, в том числе компьютерную томографию, но не обнаружили патологий. После осмотра ему поставили диагноз "острый бронхит и алкогольное опьянение".
Как сообщает ведомство, мужчину отправили домой, но с территории больницы он не вышел. К нему подошли знакомые, вместе с которыми он продолжил распивать спиртное. На попытку транспортировать его домой пациент отреагировал агрессивно.
"После этого он продолжал заходить и выходить из территории больницы. После в 7 часов утра фельдшер скорой помощи обнаружила его мертвым", — сказано в отчете министерства.
Минздрав начал служебную проверку. Также проверку проведет региональная прокуратура.
"В ходе проверки будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц и персонала медицинского учреждения, соблюдению законодательства о медицинской помощи. По результатам проверки, при наличии оснований, будет принят комплекс мер прокурорского реагирования", — говорится в сообщении надзорного ведомства.