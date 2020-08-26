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https://ria.ru/20200826/vystavka-1576255171.html
В Хакасии откроется 3D-выставка о дружбе двух народов
Укрепить межэтническое взаимопонимание и повысить интерес к культуре у молодежи в Хакасии поможет экспозиция с 3D-визуализацией, дополненной виртуальной... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T08:00
2020-08-26T11:50
хорошие новости
хорошие новости
абакан
республика хакасия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. </strong>Укрепить межэтническое взаимопонимание и повысить интерес к культуре у молодежи в Хакасии поможет экспозиция с 3D-визуализацией, дополненной виртуальной реальностью, которая откроется в регионе осенью.Выставка "Театр, сближающий народы" — это инновационный проект двух региональных театров: русского и хакасского. В прошлом объединенные, в 1991 году они разошлись на две труппы. Сегодня же оба театра хотят наглядно рассказать о том времени, когда они, представляющие две разные культуры, были и творили вместе, создавая общие шедевры театрального искусства.Помимо привычных музейных экспонатов, витрин и планшетов с информацией на выставке будут представлены интерактивные доски, VR-очки, QR-коды для индивидуальной виртуальной коммуникации с экспонатами и виртуальным гидом.Старинные фотографии, театральные афиши, декорации и программки к спектаклям будут "оживать" благодаря дополненной реальности — с помощью видео- и аудиоряда. Так, например, каждый посетитель выставки, наведя свой смартфон на определенный экспонат, сможет услышать небольшую биографическую справку или увидеть, как на фотографиях двигаются предметы или актеры.А при помощи очков виртуальной реальности любой желающий сможет на несколько минут стать артистом труппы театра, подготовиться к спектаклю, почувствовать то же, что испытывают актеры перед выходом на сцену, и даже сыграть небольшую роль на импровизированной сцене.Внедрение современных технологий предполагает решение одной из задач выставочного проекта — вызвать интерес к театральной культуре у молодой части аудитории, говоря с новым поколением на понятном для них языке. При этом организаторы надеются, что благодаря техническим новшествам выставка сможет не только заинтересовать молодых людей, но и способствовать формированию у них чувства солидарности и уважения как межнационального, так и в отношении старшего поколения.По его словам, толерантность в обществе должна быть наполнена конкретными образами и примерами, тогда ее можно воспитать в человеке. Поэтому раскрыть тему межнационального культурного союза помогут подлинные театральные предметы, а также декорации, которые использовались в совместных спектаклях двух трупп.Министр культуры отметил, что хотя серьезных межэтнических конфликтов в регионе давно не наблюдалось, тем не менее на жителей могут оказывать влияние противоречивые потоки информации, и выставка является одним из первых шагов к профилактической работе в части воспитания межнациональной толерантности."Для нас очень важно работать отчасти на опережение, поскольку действительно часть молодежи в силу возраста и своих особенностей, как у любого народа, настроена более радикально. Для нас очень важно показать, что мы одна семья, что не очень важно, какой народ мы представляем. Когда речь идет о достижениях духовных, культуры, мы являемся одним целым", – подчеркнул министр культуры республики.По замыслу организаторов, на выставку будут приглашаться дети из разных школ, как национальных, так и русских, и, возможно, даже объединяться в одной экскурсионной группе. По их мнению, это позволит на примере общей истории двух театров показать, что два народа могут существовать и созидать вместе.Постоянная экспозиция будет расположена в городе Абакане, в здании Русского республиканского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, где до сих пор служат вместе коллективы обоих театров.Для тех, кто не сможет приехать на выставку, доступ к ней будет обеспечен "библиомобилем" — передвижной частью экспозиции, которая будет перемещаться по районам, малым и отдаленным селам республики. Очки виртуальной и дополненной реальности, смартфоны оживят некоторые из экспонатов, создадут фото- и видеопроекции. Это позволит и взрослым, и детям познакомиться с театральной культурой в самых разных уголках региона."Театр решает очень важную проблему духовного развития, которую не в состоянии решить никакая другая форма. Это часть в прошлом религиозной культуры, и в какой-то мере в современном обществе она такой и остается", — подчеркнул Леонид Еремин.
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абакан
республика хакасия
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хорошие новости, абакан, республика хакасия

В Хакасии откроется 3D-выставка о дружбе двух народов

08:00 26.08.2020 (обновлено: 11:50 26.08.2020)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковТорговля на Фестивале русского гостеприимства "Самоварфест" на Поклонной горе в Москве
Торговля на Фестивале русского гостеприимства Самоварфест на Поклонной горе в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Укрепить межэтническое взаимопонимание и повысить интерес к культуре у молодежи в Хакасии поможет экспозиция с 3D-визуализацией, дополненной виртуальной реальностью, которая откроется в регионе осенью.
Выставка "Театр, сближающий народы" — это инновационный проект двух региональных театров: русского и хакасского. В прошлом объединенные, в 1991 году они разошлись на две труппы. Сегодня же оба театра хотят наглядно рассказать о том времени, когда они, представляющие две разные культуры, были и творили вместе, создавая общие шедевры театрального искусства.
Помимо привычных музейных экспонатов, витрин и планшетов с информацией на выставке будут представлены интерактивные доски, VR-очки, QR-коды для индивидуальной виртуальной коммуникации с экспонатами и виртуальным гидом.
© Чертежи предоставлены художником проекта Владой ЧаптыковойВ пространстве выставки воссоздан зрительный зал со сценой как символ многолетней дружбы и богатой общей истории хакасского и русского народов
В пространстве выставки воссоздан зрительный зал со сценой как символ многолетней дружбы и богатой общей истории хакасского и русского народов
1 из 3
В пространстве выставки воссоздан зрительный зал со сценой как символ многолетней дружбы и богатой общей истории хакасского и русского народов
© Чертежи предоставлены художником проекта Владой Чаптыковой
© Чертежи предоставлены художником проекта Владой Чаптыковой

На выставке будут представлены экспонаты из спектаклей, в частности из музыкальной комедии Хакасского драматического театра имени А. М. Топанова "Одураченный Хорхло"

На выставке будут представлены экспонаты из спектаклей, в частности из музыкальной комедии Хакасского драматического театра имени А. М.Топанова Одураченный Хорхло
2 из 3

На выставке будут представлены экспонаты из спектаклей, в частности из музыкальной комедии Хакасского драматического театра имени А. М. Топанова "Одураченный Хорхло"

© Чертежи предоставлены художником проекта Владой Чаптыковой
© Чертежи предоставлены художником проекта Владой ЧаптыковойДля применения эффектов дополненной реальности к фотографиям, афишам, программкам и репертуарным листам на стендах будут использоваться планшеты
Для применения эффектов дополненной реальности к фотографиям, афишам, программкам и репертуарным листам на стендах будут использоваться планшеты
3 из 3
Для применения эффектов дополненной реальности к фотографиям, афишам, программкам и репертуарным листам на стендах будут использоваться планшеты
© Чертежи предоставлены художником проекта Владой Чаптыковой
1 из 3
В пространстве выставки воссоздан зрительный зал со сценой как символ многолетней дружбы и богатой общей истории хакасского и русского народов
© Чертежи предоставлены художником проекта Владой Чаптыковой
2 из 3

На выставке будут представлены экспонаты из спектаклей, в частности из музыкальной комедии Хакасского драматического театра имени А. М. Топанова "Одураченный Хорхло"

© Чертежи предоставлены художником проекта Владой Чаптыковой
3 из 3
Для применения эффектов дополненной реальности к фотографиям, афишам, программкам и репертуарным листам на стендах будут использоваться планшеты
© Чертежи предоставлены художником проекта Владой Чаптыковой
Старинные фотографии, театральные афиши, декорации и программки к спектаклям будут "оживать" благодаря дополненной реальности — с помощью видео- и аудиоряда. Так, например, каждый посетитель выставки, наведя свой смартфон на определенный экспонат, сможет услышать небольшую биографическую справку или увидеть, как на фотографиях двигаются предметы или актеры.
А при помощи очков виртуальной реальности любой желающий сможет на несколько минут стать артистом труппы театра, подготовиться к спектаклю, почувствовать то же, что испытывают актеры перед выходом на сцену, и даже сыграть небольшую роль на импровизированной сцене.
Внедрение современных технологий предполагает решение одной из задач выставочного проекта — вызвать интерес к театральной культуре у молодой части аудитории, говоря с новым поколением на понятном для них языке. При этом организаторы надеются, что благодаря техническим новшествам выставка сможет не только заинтересовать молодых людей, но и способствовать формированию у них чувства солидарности и уважения как межнационального, так и в отношении старшего поколения.

"Уже исходя из названия понятно, что идея выставки так или иначе связана с мыслью о том, что культура находится за пределами каких-то этнических или национальных различий, что она сближает народы", — отметил Леонид Еремин, министр культуры Республики Хакасия, добавив, что проект станет основой для создания единого музея театров — и русского, и хакасского.

По его словам, толерантность в обществе должна быть наполнена конкретными образами и примерами, тогда ее можно воспитать в человеке. Поэтому раскрыть тему межнационального культурного союза помогут подлинные театральные предметы, а также декорации, которые использовались в совместных спектаклях двух трупп.
Министр культуры отметил, что хотя серьезных межэтнических конфликтов в регионе давно не наблюдалось, тем не менее на жителей могут оказывать влияние противоречивые потоки информации, и выставка является одним из первых шагов к профилактической работе в части воспитания межнациональной толерантности.
"Для нас очень важно работать отчасти на опережение, поскольку действительно часть молодежи в силу возраста и своих особенностей, как у любого народа, настроена более радикально. Для нас очень важно показать, что мы одна семья, что не очень важно, какой народ мы представляем. Когда речь идет о достижениях духовных, культуры, мы являемся одним целым", – подчеркнул министр культуры республики.
По замыслу организаторов, на выставку будут приглашаться дети из разных школ, как национальных, так и русских, и, возможно, даже объединяться в одной экскурсионной группе. По их мнению, это позволит на примере общей истории двух театров показать, что два народа могут существовать и созидать вместе.
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Постоянная экспозиция будет расположена в городе Абакане, в здании Русского республиканского драматического театра имени М. Ю. Лермонтова, где до сих пор служат вместе коллективы обоих театров.
Для тех, кто не сможет приехать на выставку, доступ к ней будет обеспечен "библиомобилем" — передвижной частью экспозиции, которая будет перемещаться по районам, малым и отдаленным селам республики. Очки виртуальной и дополненной реальности, смартфоны оживят некоторые из экспонатов, создадут фото- и видеопроекции. Это позволит и взрослым, и детям познакомиться с театральной культурой в самых разных уголках региона.
"Театр решает очень важную проблему духовного развития, которую не в состоянии решить никакая другая форма. Это часть в прошлом религиозной культуры, и в какой-то мере в современном обществе она такой и остается", — подчеркнул Леонид Еремин.
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Хорошие новостиХорошие новостиАбаканРеспублика Хакасия
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