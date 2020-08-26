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https://ria.ru/20200826/vodosnabzhenie-1576327107.html
Питьевую воду в жилые кварталы Симферополя будут доставлять цистернами
Автоцистерны будут подвозить питьевую воду в жилые кварталы Симферополя, где вводится почасовая подача воды из-за засухи, сообщила глава администрации столицы... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T12:41
2020-08-26T12:41
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
симферополь
республика крым
украина
общество
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Автоцистерны будут подвозить питьевую воду в жилые кварталы <a href="https://ria.ru/location_Simferopol" target="_blank">Симферополя</a>, где вводится почасовая подача воды из-за засухи, сообщила глава администрации столицы <a href="https://ria.ru/location_Crimea" target="_blank">Крыма</a> Елена Проценко.По ее словам, емкости для воды у соцобъектов планируется подсоединить к центральной системе водоснабжения, а емкости в жилых кварталах будет заполнять водой, подвозимой водовозками. "Будем проводить анализ (воды) и плотно сотрудничать с <a href="https://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor" target="_blank">Роспотребнадзором</a>. Завозимая автоцистернами вода будет питьевая, но, тем не менее, мы рекомендуем ее кипятить", - добавила Проценко.Поэтапный режим ограничения водоснабжения в Симферополе и районах Крыма начался с 24 августа с введением почасовой подачи воды и понижением потребления с 160 тысяч до 100 тысяч кубометров воды в сутки из-за засухи и отсутствия достаточных запасов воды в трех водохранилищах для снабжения столицы. В городе и 39 населенных пунктах двух районов Крыма вода с сентября будет подаваться по часам.В Крыму наиболее сложная ситуация с водоснабжением после длительной засухи сложилась в Симферополе. За июль приток воды в Симферопольское водохранилище составил всего 0,56 миллиона кубометров. Общие запасы воды всех водохранилищ естественного стока Крыма на начало августа составили 74,8 миллиона кубометров, что на 8,45 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, и на 89 миллионов кубометров меньше, чем на начало августа 2019 года.Ранее <a href="https://ria.ru/location_Ukraine" target="_blank">Украина</a> обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
https://ria.ru/20200825/krym-1576266491.html
https://ria.ru/20200826/krym-1576319811.html
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симферополь
республика крым
украина
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), симферополь, республика крым, украина, общество

Питьевую воду в жилые кварталы Симферополя будут доставлять цистернами

12:41 26.08.2020
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© AP Photo / Pavel GolovkinВид на Симферополь, Крым
Вид на Симферополь, Крым
© AP Photo / Pavel Golovkin
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Автоцистерны будут подвозить питьевую воду в жилые кварталы Симферополя, где вводится почасовая подача воды из-за засухи, сообщила глава администрации столицы Крыма Елена Проценко.

"Возле социальных объектов (детские сады, школы, медицинские учреждения) будут расставлены емкости, в дальнейшем мы ставим емкости возле многоквартирных домов и частного сектора", - рассказала Проценко журналистам.

По ее словам, емкости для воды у соцобъектов планируется подсоединить к центральной системе водоснабжения, а емкости в жилых кварталах будет заполнять водой, подвозимой водовозками. "Будем проводить анализ (воды) и плотно сотрудничать с Роспотребнадзором. Завозимая автоцистернами вода будет питьевая, но, тем не менее, мы рекомендуем ее кипятить", - добавила Проценко.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения в Симферополе и районах Крыма начался с 24 августа с введением почасовой подачи воды и понижением потребления с 160 тысяч до 100 тысяч кубометров воды в сутки из-за засухи и отсутствия достаточных запасов воды в трех водохранилищах для снабжения столицы. В городе и 39 населенных пунктах двух районов Крыма вода с сентября будет подаваться по часам.
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В Крыму наиболее сложная ситуация с водоснабжением после длительной засухи сложилась в Симферополе. За июль приток воды в Симферопольское водохранилище составил всего 0,56 миллиона кубометров. Общие запасы воды всех водохранилищ естественного стока Крыма на начало августа составили 74,8 миллиона кубометров, что на 8,45 миллиона кубометров меньше, чем месяц назад, и на 89 миллионов кубометров меньше, чем на начало августа 2019 года.
Ранее Украина обеспечивала до 85% потребностей Крыма в пресной воде через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. Однако после воссоединения Крыма с Россией подача воды по каналу в республику была полностью прекращена в одностороннем порядке. Вопрос водоснабжения решался за счет водохранилищ естественного наполнения, которые за последний год существенно обмелили из-за малого количества осадков, а также путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.
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Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)СимферопольРеспублика КрымУкраинаОбщество
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