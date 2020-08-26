https://ria.ru/20200826/valyuta-1576334300.html
Официальный курс евро на четверг вырос на 1,2 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 1,17 рубля - до 89,2254 рубля, курс доллара увеличился на 1,03 рубля, до 75,5379 рубля,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T14:57
2020-08-26T14:57
2020-08-26T14:57
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank">ЦБ РФ</a> на четверг, вырос на 1,17 рубля - до 89,2254 рубля, курс доллара увеличился на 1,03 рубля, до 75,5379 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на четверг, выросла на 1,09 рубля, составив 81,6973 рубля.
4
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика