https://ria.ru/20200826/vaktsinatsiya-1576332559.html

В центре Гамалеи рассказали, как подготовиться к вакцинации от COVID-19

Никакие анализы, в том числе тест на коронавирус и антитела, перед вакцинацией от COVID-19 сдавать не нужно, это не касается пострегистрационных исследований –... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T14:18

2020-08-26T14:18

2020-08-26T14:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

александр гинцбург

нии им. гамалеи

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Никакие анализы, в том числе тест на коронавирус и антитела, перед вакцинацией от COVID-19 сдавать не нужно, это не касается пострегистрационных исследований – у добровольцев будут брать различные анализы, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Gincburg/" target="_blank" data-auto="true">Александр Гинцбург</a>.При этом он уточнил, что если человек недавно переболел коронавирусом, он должен сообщить об этом врачу, который примет решение, нужно ли сдавать дополнительные анализы.Если человек, болеющий COVID-19 бессимптомно и не знающий о своем заболевании, поставит себе прививку от коронавируса, на течении заболевания это никак не отразится, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург."Нет, не отразится", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.Во вторник Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.<em>Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале <a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200826/vaktsina-1576304309.html

Не Совок Вакцина для плебса, ну чтож вперед! А мы понаблюдаем) 11

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, александр гинцбург, нии им. гамалеи, общество