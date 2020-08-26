В центре Гамалеи рассказали, как подготовиться к вакцинации от COVID-19
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Медик готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Никакие анализы, в том числе тест на коронавирус и антитела, перед вакцинацией от COVID-19 сдавать не нужно, это не касается пострегистрационных исследований – у добровольцев будут брать различные анализы, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Во время пострегистрационных исследований будут массу анализов брать. А в плане гражданского оборота никаких анализов сдавать не нужно", - сказал Гинцбург.
При этом он уточнил, что если человек недавно переболел коронавирусом, он должен сообщить об этом врачу, который примет решение, нужно ли сдавать дополнительные анализы.
"Единственное только, если человек скажет, что недавно он переболел, то здесь надо врачу решить, стоит ли проверить что-то или нет. А так никаких дополнительных анализов не предусмотрено", - пояснил Гинцбург.
Если человек, болеющий COVID-19 бессимптомно и не знающий о своем заболевании, поставит себе прививку от коронавируса, на течении заболевания это никак не отразится, заявил РИА Новости директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.
"Нет, не отразится", - сказал Гинцбург, отвечая на соответствующий вопрос.
12 августа, 13:36Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи и производимую совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отмечал, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Во вторник Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф