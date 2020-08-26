https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576346534.html

Собянин раскрыл принцип действия вакцины от COVID-19

Вакцина от COVID-19 не содержит самого коронавируса, участники исследований не будут являться носителями вируса, написал в своем блоге мэр Москвы Сергей... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:46

2020-08-26T17:46

2020-08-26T17:46

распространение нового коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

сергей собянин

москва

общество

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Вакцина от <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank" rel="nofollow noopener">COVID-19</a> не содержит самого коронавируса, участники исследований не будут являться носителями вируса, <a href="https://www.sobyanin.ru/vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-postregistratsionnoe-issledovanie" target="_blank" rel="nofollow noopener">написал </a>в своем блоге мэр Москвы <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Кто-то может подумать, что введение такой вакцины опасно. Но это напрасные переживания. Препарат не содержит самого коронавируса, а значит, заболеть им или заразить окружающих невозможно. Участники исследований не будут являться носителями вируса", - написал он.Собянин отметил, что, вопреки некоторым заявлениям, вакцина создавалась не за месяц или два. Он подчеркнул, что в ее основе лежит готовая технологическая платформа, разработанная российскими учеными очень давно. Так, специалисты Центра имени Гамалеи еще с 1980-х ведут работу, позволившую создать универсальный подход к созданию вакцин против различных инфекционных заболеваний."На основе этой платформы уже разработано шесть вакцин, которые находятся на различных стадиях обращения в России. Так что безопасность новой вакцины - доказана", - сообщил он. <em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em>COVID-19</em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576334691.html

https://ria.ru/20200812/1575689573.html

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москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей собянин, москва, общество