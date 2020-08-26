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https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576346442.html
Названы условия для участия москвичей в исследованиях вакцины от COVID-19
Каждый москвич может принять участие в исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:45
2020-08-26T17:45
распространение нового коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
сергей собянин
москва
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Каждый москвич может принять участие в исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем <a href="https://www.sobyanin.ru/vaktsinatsiya-ot-koronavirusa-postregistratsionnoe-issledovanie" target="_blank" rel="nofollow noopener">блоге</a> мэр <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a> <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Sobjanin/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Собянин</a>."Вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций мы начинаем в Москве пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. Проведем их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот", - написал Собянин."Если вы старше 18 лет, у вас нет симптомов ОРВИ и вы не болели COVID-19, переходите на сайт (mos.ru - ред), оставляйте заявку и станьте одними из первых, кто получит проверенную защиту от коронавируса", - написал он.Участники пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса в Москве будут находиться под медицинским наблюдением в течение шести месяцев, сообщил мэр столицы.Также он сообщил о создании специального мобильного приложения с дневником самонаблюдения. Кроме того, некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
https://ria.ru/20200826/koronavirus-1576332768.html
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РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, сергей собянин, москва

Названы условия для участия москвичей в исследованиях вакцины от COVID-19

17:45 26.08.2020
671
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкВ России зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции
В России зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции
© РИА Новости / РФПИ и Центр имени Гамалеи
Перейти в фотобанк
В России зарегистрирована вакцина против новой коронавирусной инфекции. Архивное фото
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Каждый москвич может принять участие в исследованиях вакцины от коронавируса, сообщил в своем блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
"Вместе с коллегами из Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи при поддержке Фонда прямых инвестиций мы начинаем в Москве пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса. Проведем их на базе городских медицинских учреждений. Оставить заявку на участие в программе может каждый москвич. Это третья фаза исследований, и важно, что она пройдет одновременно с вводом препарата в гражданский оборот", - написал Собянин.
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"Если вы старше 18 лет, у вас нет симптомов ОРВИ и вы не болели COVID-19, переходите на сайт (mos.ru - ред), оставляйте заявку и станьте одними из первых, кто получит проверенную защиту от коронавируса", - написал он.
Участники пострегистрационного исследования вакцины от коронавируса в Москве будут находиться под медицинским наблюдением в течение шести месяцев, сообщил мэр столицы.
"В течение полугода участники исследований будут находиться под постоянным медицинским наблюдением. Врачи будут вести мониторинг здоровья с помощью телемедицинских технологий", - написал Собянин.
Также он сообщил о создании специального мобильного приложения с дневником самонаблюдения. Кроме того, некоторые участники исследований получат электронные браслеты для измерения артериального давления и температуры тела.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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