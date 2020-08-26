Белоруссия одной из первых получит российскую вакцину от COVID-19
© РФПИ и Центр имени Гамалеи / Перейти в фотобанкПервая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
© РФПИ и Центр имени Гамалеи
Первая в мире вакцина от коронавируса, зарегистрированная в России
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования российской вакцины от коронавируса и будет одной из первых стран, кто получит данный препарат, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Что касается Белоруссии, мы с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) это обсуждали и договорились, что Белоруссия подключится к завершающему этапу дополнительного тестирования нашей вакцины. И потом будет одна из первых, которая получит этот препарат", - сказал Путин на совещании с членами правительства в среду.
Он попросил вице-премьера Татьяну Голикову довести эту работу до конца.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что Белоруссия действительно примет участие на добровольной основе в испытаниях вакцины от коронавируса.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки более чем из 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
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