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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576322946.html
Названы медучреждения, где пройдут новые испытания вакцины от COVID-19
Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, планируется провести в семи государственных медучреждениях Москвы,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:43
2020-08-26T11:44
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
нии им. гамалеи
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
москва
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei" target="_blank">центром Гамалеи</a>, планируется провести в семи государственных медучреждениях <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава России.Во вторник Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.В перечень медицинских организаций, в которых предполагается проведение клинических исследований, вошли семь медучреждений – городские поликлиники №220, №62, №2 и №212, городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского и городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича, а также консультативно-диагностическая поликлиника №121, сообщается в реестре.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва

Названы медучреждения, где пройдут новые испытания вакцины от COVID-19

11:43 26.08.2020 (обновлено: 11:44 26.08.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система" / Перейти в фотобанкПроизводство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
© РИА Новости / Пресс-служба АФК "Система"
Перейти в фотобанк
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе "Биннофарм"
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, планируется провести в семи государственных медучреждениях Москвы, следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава России.
Во вторник Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.
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В перечень медицинских организаций, в которых предполагается проведение клинических исследований, вошли семь медучреждений – городские поликлиники №220, №62, №2 и №212, городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского и городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича, а также консультативно-диагностическая поликлиника №121, сообщается в реестре.
Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава РФПИ Кирилл Дмитриев сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19НИИ им. ГамалеиРоссийский фонд прямых инвестицийЗдоровье - ОбществоМосква
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