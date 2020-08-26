https://ria.ru/20200826/vaktsina-1576322946.html

Названы медучреждения, где пройдут новые испытания вакцины от COVID-19

Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной центром Гамалеи, планируется провести в семи государственных медучреждениях Москвы,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T11:43

2020-08-26T11:43

2020-08-26T11:44

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

нии им. гамалеи

российский фонд прямых инвестиций

здоровье - общество

москва

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пострегистрационные исследования вакцины от коронавируса, разработанной <a href="https://ria.ru/organization_NII_im_Gamalei" target="_blank">центром Гамалеи</a>, планируется провести в семи государственных медучреждениях <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, следует из данных реестра клинических испытаний, опубликованных на сайте Минздрава России.Во вторник Минздрав РФ выдал центру Гамалеи разрешение на проведение пострегистрационных исследований вакцины от коронавируса.В перечень медицинских организаций, в которых предполагается проведение клинических исследований, вошли семь медучреждений – городские поликлиники №220, №62, №2 и №212, городская клиническая больница имени М.П. Кончаловского и городская клиническая больница имени М.Е. Жадкевича, а также консультативно-диагностическая поликлиника №121, сообщается в реестре.Минздрав России ранее зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики COVID-19, разработанную НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с Российским фондом прямых инвестиций. Глава <a href="http://ria.ru/organization_RFPI/" target="_blank" data-auto="true">РФПИ</a> <a href="http://ria.ru/person_Kirill_Dmitriev/" target="_blank" data-auto="true">Кирилл Дмитриев</a> сообщал, что фонд получил заявки из более чем 20 стран на приобретение миллиарда доз отечественной вакцины от коронавируса. При этом он отметил, что Россия договорилась о производстве вакцины в пяти странах, имеющиеся мощности позволяют произвести 500 миллионов доз за год.<em>Последние данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200811/1575651253.html

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москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, нии им. гамалеи, российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, москва