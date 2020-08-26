https://ria.ru/20200826/udmurtiya-1576344271.html

Бречалов презентовал инвестпотенциал Удмуртии немецкому бизнесу

Глава Удмуртии Александр Бречалов презентовал инвестиционный потенциал региона бизнесменам Германии, показав немецким предпринимателям готовые площадки для... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:13

2020-08-26T17:13

2020-08-26T17:14

удмуртская республика

россия

александр бречалов

германия

новости компаний - экономика

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<strong>УФА, 26 авг – РИА Новости.</strong> Глава Удмуртии <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Brechalov/" target="_blank" data-auto="true">Александр Бречалов</a> презентовал инвестиционный потенциал региона бизнесменам <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a>, показав немецким предпринимателям готовые площадки для размещения новых производств и территории опережающего социально-экономического развития, сообщили в пресс-службе руководителя республики.В сообщении поясняется, что презентация инвестпотенциала Удмуртии проходила в онлайн-режиме с участием правительства региона, Российско-Германской внешнеторговой палаты, при этом немецкую сторону представляли компании "Мерседес-Бенц Мануфэкчуринг", "Дойче Люфтганза АГ" (российское представительство крупнейшего авиаперевозчика в Германии), ООО "Доппельмайр Раша" (промышленное оборудование, тяжелое машиностроение). Зрителями мероприятия также стали представители агентства по внешнеэкономической деятельности и федерального министерства экономики и энергетики ФРГ."Сегодня Германия — один из основных торговых партнеров республики и занимает по итогам 2019 года девятое место по объему внешнеторгового оборота Удмуртии. За последние четыре года объем экспорта в Германию вырос почти в пять раз. Задача на перспективу — дать толчок развитию сотрудничества в инновационных сферах, расширять партнерство для модернизации предприятий республики, а также развивать сотрудничество на уровне малых и средних предприятий. Хорошей площадкой для "приземления" западных компаний могут стать территории опережающего развития Глазов и <a href="http://ria.ru/location_Sarapul/" target="_blank" data-auto="true">Сарапул</a>, виды разрешенной деятельности которых включают в себя медицину, обрабатывающие производства, IT", — цитирует пресс-служба Бречалова.По итогам мероприятия стороны договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках привлечения немецких компаний в Удмуртию. В частности, председатель правления Российско-Германской внешнеторговой палаты Маттиас Шепп поручил распространить презентационные материалы об Удмуртии с помощью ресурсов палаты, рассказать об экспортном потенциале региона. Запись мероприятия получат 4500 немецких компаний, информирует пресс-служба главы Удмуртии.По данным властей региона, в структуре экспорта в Германию из Удмуртии представлена в основном мебельная продукция, черные металлы, древесина. Сегодня в регионе успешно работают две компании с немецким капиталом — Fresenius Medical Care (фармацевтическая компания, которая выпускает инфузионные растворы и растворы для перитонеального диализа) и ООО "Гюнтнер-Иж" (производство емкостей для холодильного оборудования).Удмуртские власти 30 сентября намерены презентовать инвестиционные возможности республики в рамках международного формата "Удмуртия Calling" с итальянским бизнесом.

https://ria.ru/20200825/subsidii-1576281088.html

россия

германия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр бречалов, германия, новости компаний - экономика