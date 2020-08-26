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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576334763.html
Тихановская исключила планы закрыть границы с Россией
Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала информацию о том, что оппозиция рассматривает возможность в случае прихода к... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T15:04
2020-08-26T15:28
протесты в белоруссии
павел латушко
светлана тихановская
александр лукашенко
москва
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> прокомментировала информацию о том, что оппозиция рассматривает возможность в случае прихода к власти установить пограничный и таможенный контроль на границе с Россией.Также она заявила, что пока еще не настало время для разговора с российской стороной."Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет", — заявила она в интервью французской газете <a href="https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/26/svetlana-tsikhanovskaia-en-bielorussie-la-peur-a-change-de-camp_6049942_3210.html" target="_blank">Monde</a>, отвечая на вопрос, намерена ли она "поговорить также с Москвой".Она уточнила, что в случае получения президентского поста не намерена пересматривать интеграционные соглашения с Москвой, поскольку считает, что этот вопрос должен решать президент, которого изберут позднее.Тихановская добавила, что цель Координационного совета, созданного после выборов, — "добиться начала диалога с нынешней властью, чтобы как можно скорее произошло урегулирование политического кризиса, в котором оказалась Белоруссия, и проведение новых выборов".Протесты в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, на которых в шестой раз победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.После голосования начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.По официальным данным, за первые дни задержали свыше 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН заявила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в министерстве заявили, что эту информацию не подтверждали.Политическая ситуацияПосле официального проигрыша на выборах Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве, где в понедельник встретилась с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. По ее словам, она готова разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций.Во вторник Тихановская выступила на заседании комитета Европарламента по ситуации в Белоруссии.Еще один экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a>, объявленный в розыск и уехавший из страны, заявил, что Тихановской нужно отвести роль переходного президента, а новые выборы следует провести через пять-шесть месяцев.Сама Тихановская, со своей стороны, заявляла, что не планирует участвовать в новых выборах, если они состоятся.Тем временем представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, — 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции.Один из членов президиума КС <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> ранее заявил РИА Новости, что совет готов к контактам с Россией "на любом уровне".Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявлял, что <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании политической ситуации. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова помочь, однако не будет вмешиваться.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире

Тихановская исключила планы закрыть границы с Россией

15:04 26.08.2020 (обновлено: 15:28 26.08.2020)
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© Страна для жизниСветлана Тихановская во время обращения к Европейскому совету. Стоп-кадр видео
Светлана Тихановская во время обращения к Европейскому совету. Стоп-кадр видео
© Страна для жизни
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала информацию о том, что оппозиция рассматривает возможность в случае прихода к власти установить пограничный и таможенный контроль на границе с Россией.

"Появились голоса о том, что мы хотим закрыть границы с Россией, что является чушью", — сказала Тихановская в интервью изданию Onet.

Также она заявила, что пока еще не настало время для разговора с российской стороной.
"Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет", — заявила она в интервью французской газете Monde, отвечая на вопрос, намерена ли она "поговорить также с Москвой".
Светлана Тихановская
Вчера, 01:12Протесты в Белоруссии
Тихановская выступила против вмешательства в дела Белоруссии извне
Она уточнила, что в случае получения президентского поста не намерена пересматривать интеграционные соглашения с Москвой, поскольку считает, что этот вопрос должен решать президент, которого изберут позднее.
"Это не будет в моей компетенции. Что будет с этими соглашениями, будет решать будущий президент, который будет избран на новых честных выборах", — сказала она.
Тихановская добавила, что цель Координационного совета, созданного после выборов, — "добиться начала диалога с нынешней властью, чтобы как можно скорее произошло урегулирование политического кризиса, в котором оказалась Белоруссия, и проведение новых выборов".
Лауреат Нобелевской премии по литературе, член Координационного совета оппозиции Светлана Алексиевич у здания Следственного комитета в Минске
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Протесты в Белоруссии

В Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, на которых в шестой раз победил действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
После голосования начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.
По официальным данным, за первые дни задержали свыше 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН заявила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в министерстве заявили, что эту информацию не подтверждали.
Митинг оппозиции в Минске
Вчера, 11:37Протесты в Белоруссии
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Политическая ситуация

После официального проигрыша на выборах Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве, где в понедельник встретилась с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. По ее словам, она готова разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций.
Во вторник Тихановская выступила на заседании комитета Европарламента по ситуации в Белоруссии.
Еще один экс-претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало, объявленный в розыск и уехавший из страны, заявил, что Тихановской нужно отвести роль переходного президента, а новые выборы следует провести через пять-шесть месяцев.
Сама Тихановская, со своей стороны, заявляла, что не планирует участвовать в новых выборах, если они состоятся.
Участники мирной акции протеста на площади Независимости в Минске
25 августа, 20:26
Координационный совет Белоруссии возмутился арестами своих членов
Тем временем представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, — 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".
В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции.
Один из членов президиума КС Павел Латушко ранее заявил РИА Новости, что совет готов к контактам с Россией "на любом уровне".
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявлял, что Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании политической ситуации. По его словам, Москва готова помочь, однако не будет вмешиваться.
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Протесты в БелоруссииПавел ЛатушкоСветлана ТихановскаяАлександр ЛукашенкоМоскваБелоруссияВ мире
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