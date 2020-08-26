https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576334763.html

Тихановская исключила планы закрыть границы с Россией

Экс-кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская прокомментировала информацию о том, что оппозиция рассматривает возможность в случае прихода к... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T15:04

2020-08-26T15:04

2020-08-26T15:28

протесты в белоруссии

павел латушко

светлана тихановская

александр лукашенко

москва

белоруссия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/13/1575974970_400:0:4041:2048_1400x0_80_0_0_a95086f9412c5779781a9349229c519c.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Экс-кандидат на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> прокомментировала информацию о том, что оппозиция рассматривает возможность в случае прихода к власти установить пограничный и таможенный контроль на границе с Россией.Также она заявила, что пока еще не настало время для разговора с российской стороной."Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет", — заявила она в интервью французской газете <a href="https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/26/svetlana-tsikhanovskaia-en-bielorussie-la-peur-a-change-de-camp_6049942_3210.html" target="_blank">Monde</a>, отвечая на вопрос, намерена ли она "поговорить также с Москвой".Она уточнила, что в случае получения президентского поста не намерена пересматривать интеграционные соглашения с Москвой, поскольку считает, что этот вопрос должен решать президент, которого изберут позднее.Тихановская добавила, что цель Координационного совета, созданного после выборов, — "добиться начала диалога с нынешней властью, чтобы как можно скорее произошло урегулирование политического кризиса, в котором оказалась Белоруссия, и проведение новых выборов".Протесты в БелоруссииВ Белоруссии 9 августа состоялись выборы президента, на которых в шестой раз победил действующий глава государства <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александр Лукашенко</a>. По данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.После голосования начались массовые протестные акции оппозиции. В первые дни они подавлялись силовиками, в отношении протестующих применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем разгонять митинги и применять силовые методы прекратили.По официальным данным, за первые дни задержали свыше 6,7 тысячи человек. Как сообщало МВД республики, пострадали сотни человек, среди них более 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН заявила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в министерстве заявили, что эту информацию не подтверждали.Политическая ситуацияПосле официального проигрыша на выборах Тихановская покинула Белоруссию и сейчас находится в Литве, где в понедельник встретилась с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом. По ее словам, она готова разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций.Во вторник Тихановская выступила на заседании комитета Европарламента по ситуации в Белоруссии.Еще один экс-претендент на пост президента Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_valeriy-tsepkalo/" target="_blank" data-auto="true">Валерий Цепкало</a>, объявленный в розыск и уехавший из страны, заявил, что Тихановской нужно отвести роль переходного президента, а новые выборы следует провести через пять-шесть месяцев.Сама Тихановская, со своей стороны, заявляла, что не планирует участвовать в новых выборах, если они состоятся.Тем временем представители оппозиции, не согласные с итогами выборов, объявили о создании координационного совета по транзиту власти. Генпрокуратура возбудила дело по статье, санкция которой предполагает до пяти лет колонии, — 361 УК "Призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь".В ведомстве заявили, что деятельность КС направлена на захват власти и причинение вреда национальной безопасности. Членов президиума КС вызывают на допросы в Следственный комитет в качестве свидетелей. В оппозиционном совете утверждают, что все обозначенные им цели и способы законны, основаны на конституции.Один из членов президиума КС <a href="http://ria.ru/person_pavel-latushko/" target="_blank" data-auto="true">Павел Латушко</a> ранее заявил РИА Новости, что совет готов к контактам с Россией "на любом уровне".Пресс-секретарь президента России <a href="http://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov/" target="_blank" data-auto="true">Дмитрий Песков</a> ранее заявлял, что <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссия</a> должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании политической ситуации. По его словам, <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москва</a> готова помочь, однако не будет вмешиваться.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576310851.html

https://ria.ru/20200826/dopros-1576332814.html

https://ria.ru/20200826/belorussiya-1576322374.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200825/belorussiya-1576306573.html

8

москва

белоруссия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

павел латушко, светлана тихановская, александр лукашенко, москва, белоруссия, в мире