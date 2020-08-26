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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576323425.html
Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью французской газете Monde, что пока не пришло время для разговора с... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:48
2020-08-26T11:48
протесты в белоруссии
светлана тихановская
россия
александр лукашенко
белоруссия
в мире
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya" target="_blank">Светлана Тихановская</a> заявила в интервью французской газете <a href="https://www.lemonde.fr/international/article/2020/08/26/svetlana-tsikhanovskaia-en-bielorussie-la-peur-a-change-de-camp_6049942_3210.html" target="_blank" rel="nofollow noopener">Monde</a>, что пока не пришло время для разговора с Москвой.После официального проигрыша на выборах президента Белоруссии Тихановская выехала в Литву. В понедельник она встретилась с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом и заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций. Во вторник она выступила на заседании комитета <a href="https://ria.ru/organization_Evroparlament" target="_blank">Европарламента</a> по ситуации в <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a>.Член президиума координационного совета белорусской оппозиции <a href="https://ria.ru/person_pavel-latushko" target="_blank">Павел Латушко</a> ранее заявил РИА Новости, что совет готов к контактам с Россией "на любом уровне".Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ <a href="https://ria.ru/person_Dmitrijj_Peskov" target="_blank">Дмитрий Песков</a>, Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, РФ готова помочь, но вмешиваться не будет.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
https://ria.ru/20200825/vmeshatelstvo-1576302700.html
https://ria.ru/20200820/1576003275.html
"тимошка 2%" ни как не угомониться :))
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россия
белоруссия
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светлана тихановская, россия, александр лукашенко, белоруссия, в мире

Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло

11:48 26.08.2020
882
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкКандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская во время предвыборного митинга в парке Дружбы Народов в Минске
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в интервью французской газете Monde, что пока не пришло время для разговора с Москвой.
После официального проигрыша на выборах президента Белоруссии Тихановская выехала в Литву. В понедельник она встретилась с первым замгоссекретаря США Стивеном Биганом и заявила о готовности разрешить политический кризис в республике через диалог о мирной передаче власти и открытости для посредничества международных организаций. Во вторник она выступила на заседании комитета Европарламента по ситуации в Белоруссии.
Член президиума координационного совета белорусской оппозиции Павел Латушко ранее заявил РИА Новости, что совет готов к контактам с Россией "на любом уровне".

"Время пока не пришло, но мы открыты для диалога со всеми. Было бы замечательно, если бы Россия поддержала нашу борьбу за права, но я попрошу ее, как и всех, с кем я встречаюсь, уважать наш суверенитет", - заявила она в интервью на вопрос, намерена ли она "поговорить также с Москвой".

Как ранее заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Белоруссия должна сама определиться, нужна ли ей помощь других стран в урегулировании текущей политической ситуации. По его словам, РФ готова помочь, но вмешиваться не будет.
Вертолёт с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на борту над территорией Дворца независимости в Минске, где проходит акция протеста
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Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.
В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.
Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ ООН сообщила, что в МВД Белоруссии подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.
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Совет Тихановской. Чьими силами обеспечат трансфер власти в Белоруссии
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Обсудить 14
Протесты в БелоруссииСветлана ТихановскаяРоссияАлександр ЛукашенкоБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
"тимошка 2%" ни как не угомониться :))
26 августа, 11:50
ASAlex Smolov
1130001
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11:48Тихановская заявила, что время для разговора с Россией не пришло
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