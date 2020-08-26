https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576310851.html
Тихановская выступила против вмешательства в дела Белоруссии извне
Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в эфире американского телеканала Fox News о недопустимости вмешательства в дела... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T01:12
2020-08-26T01:12
2020-08-26T05:05
протесты в белоруссии
светлана тихановская
мвд белоруссии
александр лукашенко
москва
белоруссия
оон
сша
литва
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила в эфире американского телеканала <a href="https://www.foxnews.com/">Fox News</a> о недопустимости вмешательства в дела республики извне.Тихановская после выборов в Белоруссии выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, откуда инициировала создание координационного совета по трансферу власти.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД России</a> предостерег <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Белоруссии, включая звучащие в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>
https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281006.html
https://ria.ru/20200820/1575986661.html
Андрей Синявин
Просто верх цинизма.
95
Игорь Земский
Пчелы против меда, рок против наркотиков, воры за порядок
85
43
москва
белоруссия
сша
литва
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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