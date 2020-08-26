https://ria.ru/20200826/tikhanovskaya-1576310851.html

Тихановская выступила против вмешательства в дела Белоруссии извне

Баллотировавшаяся на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская заявила в эфире американского телеканала Fox News о недопустимости вмешательства в дела... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T01:12

2020-08-26T01:12

2020-08-26T05:05

протесты в белоруссии

светлана тихановская

мвд белоруссии

александр лукашенко

москва

белоруссия

оон

сша

литва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/08/12/1575931111_0:251:3101:1995_1400x0_80_0_0_8f08677349dd0e7540122ef92b6eccc0.jpg

<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Баллотировавшаяся на пост президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_svetlana-tikhanovskaya/" target="_blank" data-auto="true">Светлана Тихановская</a> заявила в эфире американского телеканала <a href="https://www.foxnews.com/">Fox News</a> о недопустимости вмешательства в дела республики извне.Тихановская после выборов в Белоруссии выехала в <a href="http://ria.ru/location_Lithuania/" target="_blank" data-auto="true">Литву</a>, откуда инициировала создание координационного совета по трансферу власти.Ранее <a href="https://ria.ru/organization_MID_RF" target="_blank">МИД России</a> предостерег <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> и ЕС от любых форм вмешательства во внутренние дела Белоруссии, включая звучащие в некоторых столицах открытые призывы к антиправительственным манифестациям.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых в шестой раз победил <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко</a> - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. Оппозиция считает, что на выборах победила Тихановская.В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Затем правоохранительные органы прекратили разгонять митинги и применять силовые методы. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 120 сотрудников правоохранительных органов.Власти сообщали о гибели троих протестующих. Официальный представитель УВКПЧ <a href="http://ria.ru/organization_OON/" target="_blank" data-auto="true">ООН</a> сообщила, что в <a href="http://ria.ru/organization_MVD_Belorussii/" target="_blank" data-auto="true">МВД Белоруссии</a> подтвердили гибель четырех человек в результате травм, полученных на протестах. Однако в МВД страны заявили, что не подтверждали такую информацию.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><u><a href="http://sputnik.by/">Sputnik Беларусь >></a></u></strong>

https://ria.ru/20200825/belorussiya-1576281006.html

https://ria.ru/20200820/1575986661.html

Андрей Синявин Просто верх цинизма. 95

Игорь Земский Пчелы против меда, рок против наркотиков, воры за порядок 85

43

москва

белоруссия

сша

литва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

светлана тихановская, мвд белоруссии, александр лукашенко, москва, белоруссия, оон, сша, литва, в мире