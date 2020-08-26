Онлайн-конференция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
1 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.
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Участники:
- президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Валерий ПОПОВ;
- вице-президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Владимир СИЛАНТЬЕВ;
- почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей ГОНЧАРОВ;
- член Совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Виталий ДЕМИДКИН.
3 сентября для России – особая памятная дата, когда вспоминают жертв всех террористических актов, произошедших в нашей стране, и отдают дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников. Этот день неразрывно связан с ужасной трагедией в осетинском Беслане 1 сентября 2004 года, когда вооруженные террористы захватили и заминировали здание школы, где три дня без еды и воды находились более тысячи заложников в ожидании освобождения. Трагедия потрясла весь мир. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 детей; также среди погибших – 3 офицера "Альфы" и 7 сотрудников "Вымпела". Это был самый крупный и жестокий теракт в новейшей истории России.
Об осетинской трагедии, о проблемах терроризма и методах борьбы с ним будут говорить принимавшие участие в освобождении заложников в Беслане ветераны российских спецподразделений.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Валерий ПОПОВ;
- вице-президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Владимир СИЛАНТЬЕВ;
- почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей ГОНЧАРОВ;
- член Совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Виталий ДЕМИДКИН.
3 сентября для России – особая памятная дата, когда вспоминают жертв всех террористических актов, произошедших в нашей стране, и отдают дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников. Этот день неразрывно связан с ужасной трагедией в осетинском Беслане 1 сентября 2004 года, когда вооруженные террористы захватили и заминировали здание школы, где три дня без еды и воды находились более тысячи заложников в ожидании освобождения. Трагедия потрясла весь мир. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 детей; также среди погибших – 3 офицера "Альфы" и 7 сотрудников "Вымпела". Это был самый крупный и жестокий теракт в новейшей истории России.
Об осетинской трагедии, о проблемах терроризма и методах борьбы с ним будут говорить принимавшие участие в освобождении заложников в Беслане ветераны российских спецподразделений.
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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