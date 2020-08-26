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Онлайн-конференция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом
1 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.
2020-08-26T17:02
2020-08-26T17:02
анонсы
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200901/952877025.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Валерий ПОПОВ;<br>- вице-президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Владимир СИЛАНТЬЕВ;<br>- почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей ГОНЧАРОВ;<br>- член Совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Виталий ДЕМИДКИН.<br><br>3 сентября для России – особая памятная дата, когда вспоминают жертв всех террористических актов, произошедших в нашей стране, и отдают дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников. Этот день неразрывно связан с ужасной трагедией в осетинском Беслане 1 сентября 2004 года, когда вооруженные террористы захватили и заминировали здание школы, где три дня без еды и воды находились более тысячи заложников в ожидании освобождения. Трагедия потрясла весь мир. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 детей; также среди погибших – 3 офицера "Альфы" и 7 сотрудников "Вымпела". Это был самый крупный и жестокий теракт в новейшей истории России. <br>Об осетинской трагедии, о проблемах терроризма и методах борьбы с ним будут говорить принимавшие участие в освобождении заложников в Беслане ветераны российских спецподразделений. <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Онлайн-конференция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

17:02 26.08.2020
28
1 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.
Задать вопрос

Участники:
- президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Валерий ПОПОВ;
- вице-президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Владимир СИЛАНТЬЕВ;
- почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей ГОНЧАРОВ;
- член Совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Виталий ДЕМИДКИН.

3 сентября для России – особая памятная дата, когда вспоминают жертв всех террористических актов, произошедших в нашей стране, и отдают дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников. Этот день неразрывно связан с ужасной трагедией в осетинском Беслане 1 сентября 2004 года, когда вооруженные террористы захватили и заминировали здание школы, где три дня без еды и воды находились более тысячи заложников в ожидании освобождения. Трагедия потрясла весь мир. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 детей; также среди погибших – 3 офицера "Альфы" и 7 сотрудников "Вымпела". Это был самый крупный и жестокий теракт в новейшей истории России.
Об осетинской трагедии, о проблемах терроризма и методах борьбы с ним будут говорить принимавшие участие в освобождении заложников в Беслане ветераны российских спецподразделений.

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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