https://ria.ru/20200826/terrorizm-1576343322.html

Онлайн-конференция ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом

1 сентября в 11:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-конференцию, приуроченную ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом, который отмечается 3 сентября.

2020-08-26T17:02

2020-08-26T17:02

2020-08-26T17:02

анонсы

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https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1576343322.jpg?1598450555

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200901/952877025.html">Задать вопрос</a><br><br>Участники:<br></strong>- президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Валерий ПОПОВ;<br>- вице-президент Ассоциации Группы "Вымпел" полковник Владимир СИЛАНТЬЕВ;<br>- почетный президент Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Сергей ГОНЧАРОВ;<br>- член Совета Международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" полковник Виталий ДЕМИДКИН.<br><br>3 сентября для России – особая памятная дата, когда вспоминают жертв всех террористических актов, произошедших в нашей стране, и отдают дань уважения сотрудникам силовых структур, погибшим при предотвращении терактов и спасении заложников. Этот день неразрывно связан с ужасной трагедией в осетинском Беслане 1 сентября 2004 года, когда вооруженные террористы захватили и заминировали здание школы, где три дня без еды и воды находились более тысячи заложников в ожидании освобождения. Трагедия потрясла весь мир. Жертвами теракта стали 334 человека, из которых 186 детей; также среди погибших – 3 офицера "Альфы" и 7 сотрудников "Вымпела". Это был самый крупный и жестокий теракт в новейшей истории России. <br>Об осетинской трагедии, о проблемах терроризма и методах борьбы с ним будут говорить принимавшие участие в освобождении заложников в Беслане ветераны российских спецподразделений. <br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме. </em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы