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https://ria.ru/20200826/teleadaptatsiya-1576274043.html
СМИ: Кира Найтли снимется в телеадаптации бестселлера Сары Перри
СМИ узнали, британская актриса Кира Найтли исполнит главную роль и станет исполнительным продюсером телеадаптации бестселлера 2016-го года Сары Перри The Essex... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T01:25
2020-08-26T01:25
культура
кино и сериалы
новости культуры
кира найтли
apple
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> СМИ узнали, британская актриса Кира Найтли исполнит главную роль и станет исполнительным продюсером телеадаптации бестселлера 2016-го года Сары Перри The Essex Serpent ("Змей из Эссекса"), <a href="https://deadline.com/2020/08/the-essex-serpent-keira-knightley-apple-tv-1203020154/" target="_blank">сообщает</a> Deadline. По информации издания, проект будет создан для платформы Apple TV+. Режиссером выбрали Клайо Барнард, снявшую драматический триллер "Темная река" (2017 год). Сценарий подготовила Анна Симон, известная по работе над мини-сериалом "Миссис Уилсон" (2018 год). В романе рассказывают о недавно овдовевшей Коре (ее сыграет Кира Найтли), которая переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню, расположенную в графстве Эссекс. В новой обстановке главная героиня узнает о местном суеверии: якобы в эти места вернулось мифическое существо, известно, как Эссекский змей. Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.
https://ria.ru/20200824/komediya-1576105050.html
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кино и сериалы, новости культуры, кира найтли, apple

СМИ: Кира Найтли снимется в телеадаптации бестселлера Сары Перри

01:25 26.08.2020
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© AP Photo / Invision/Eric CharbonneauБританская актриса Кира Найтли. Лос-Анджелес, 2012 год
Британская актриса Кира Найтли. Лос-Анджелес, 2012 год
© AP Photo / Invision/Eric Charbonneau
МОСКВА, 26 авг — РИА Новости. СМИ узнали, британская актриса Кира Найтли исполнит главную роль и станет исполнительным продюсером телеадаптации бестселлера 2016-го года Сары Перри The Essex Serpent ("Змей из Эссекса"), сообщает Deadline.
По информации издания, проект будет создан для платформы Apple TV+. Режиссером выбрали Клайо Барнард, снявшую драматический триллер "Темная река" (2017 год). Сценарий подготовила Анна Симон, известная по работе над мини-сериалом "Миссис Уилсон" (2018 год).
В романе рассказывают о недавно овдовевшей Коре (ее сыграет Кира Найтли), которая переезжает из викторианского Лондона в небольшую деревню, расположенную в графстве Эссекс. В новой обстановке главная героиня узнает о местном суеверии: якобы в эти места вернулось мифическое существо, известно, как Эссекский змей.
Остальные подробности, в том числе об актерском составе и дате выхода, пока неизвестны.
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