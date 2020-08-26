https://ria.ru/20200826/tekhnologii-1576340387.html

Мишустин утвердил концепцию регулирования технологий ИИ

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:24

2020-08-26T16:24

2020-08-26T16:24

россия

михаил мишустин

роскосмос

технологии

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации."Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и государственной корпорации по космической деятельности "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" в трехмесячный срок представить в Минэкономразвития России предложения по реализации концепции в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в документе.Следствием реализации данной концепции к 2024 году должна стать разработка и принятие нормативных актов с сфере искусственного интеллекта и робототехники. В том числе, с целью финансового стимулирования развития технологий искусственного интеллекта и робототехники, механизма упрощенного внедрения таких технологий, снятия отраслевых барьеров. Одновременно целью концепции является создание предпосылок для формирования регулирования новых общественных отношений, складывающихся в связи с разработкой и применением этих технологий.

https://ria.ru/20200826/izobretenie-1576338659.html

россия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, михаил мишустин, роскосмос, технологии