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Мишустин утвердил концепцию регулирования технологий ИИ
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:24
2020-08-26T16:24
россия
михаил мишустин
роскосмос
технологии
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Премьер-министр РФ <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаил Мишустин</a> утвердил концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации."Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и государственной корпорации по космической деятельности "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмос</a>" в трехмесячный срок представить в Минэкономразвития России предложения по реализации концепции в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в документе.Следствием реализации данной концепции к 2024 году должна стать разработка и принятие нормативных актов с сфере искусственного интеллекта и робототехники. В том числе, с целью финансового стимулирования развития технологий искусственного интеллекта и робототехники, механизма упрощенного внедрения таких технологий, снятия отраслевых барьеров. Одновременно целью концепции является создание предпосылок для формирования регулирования новых общественных отношений, складывающихся в связи с разработкой и применением этих технологий.
https://ria.ru/20200826/izobretenie-1576338659.html
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россия, михаил мишустин, роскосмос, технологии

Мишустин утвердил концепцию регулирования технологий ИИ

16:24 26.08.2020
334
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил концепцию развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта и робототехники до 2024 года, говорится в распоряжении правительства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
"Заинтересованным федеральным органам исполнительной власти и государственной корпорации по космической деятельности "Роскосмос" в трехмесячный срок представить в Минэкономразвития России предложения по реализации концепции в рамках национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", - говорится в документе.
Следствием реализации данной концепции к 2024 году должна стать разработка и принятие нормативных актов с сфере искусственного интеллекта и робототехники. В том числе, с целью финансового стимулирования развития технологий искусственного интеллекта и робототехники, механизма упрощенного внедрения таких технологий, снятия отраслевых барьеров. Одновременно целью концепции является создание предпосылок для формирования регулирования новых общественных отношений, складывающихся в связи с разработкой и применением этих технологий.
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РоссияМихаил МишустинРоскосмосТехнологии
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