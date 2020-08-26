https://ria.ru/20200826/spasateli-1576330040.html

В КБР сотрудники МЧС с начала года спасли в горах более 60 туристов

Спасатели с начала 2020 года провели в горах Кабардино-Балкарии почти 100 поисковых операций, во время которых спасли более 60 туристов, еще 14 человек погибли, РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:04

2020-08-26T18:04

2020-08-26T18:04

туризм

туризм

новости - туризм

кабардино-балкарская республика (кбр)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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<strong>НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Спасатели с начала 2020 года провели в горах Кабардино-Балкарии почти 100 поисковых операций, во время которых спасли более 60 туристов, еще 14 человек погибли, сообщает региональное ГУМЧС РФ."В горах республики спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с начала года проведено 97 поисково-спасательных операций, спасено 64 туриста, 14 - погибло, один - пропал без вести", — говорится в сообщении.Отмечается, что основная масса работ по спасению людей проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья.По данным МЧС, всего по горным туристическим маршрутам с начала года прошли 1097 зарегистрированных групп, это более восьми тысяч путешественников и альпинистов, из них 12 групп (37 человек) — иностранцы."Сегодня в горах Кабардино-Балкарии зарегистрировано 111 туристских групп – 878 человек, из которых одна иностранная группа", — уточняет ведомство.

https://ria.ru/20200811/1575034750.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)