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Туризм
https://ria.ru/20200826/spasateli-1576330040.html
В КБР сотрудники МЧС с начала года спасли в горах более 60 туристов
Спасатели с начала 2020 года провели в горах Кабардино-Балкарии почти 100 поисковых операций, во время которых спасли более 60 туристов, еще 14 человек погибли, РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:04
2020-08-26T18:04
туризм
туризм
новости - туризм
кабардино-балкарская республика (кбр)
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<strong>НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости.</strong> Спасатели с начала 2020 года провели в горах Кабардино-Балкарии почти 100 поисковых операций, во время которых спасли более 60 туристов, еще 14 человек погибли, сообщает региональное ГУМЧС РФ."В горах республики спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с начала года проведено 97 поисково-спасательных операций, спасено 64 туриста, 14 - погибло, один - пропал без вести", — говорится в сообщении.Отмечается, что основная масса работ по спасению людей проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья.По данным МЧС, всего по горным туристическим маршрутам с начала года прошли 1097 зарегистрированных групп, это более восьми тысяч путешественников и альпинистов, из них 12 групп (37 человек) — иностранцы."Сегодня в горах Кабардино-Балкарии зарегистрировано 111 туристских групп – 878 человек, из которых одна иностранная группа", — уточняет ведомство.
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туризм, новости - туризм, кабардино-балкарская республика (кбр), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

В КБР сотрудники МЧС с начала года спасли в горах более 60 туристов

18:04 26.08.2020
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© РИА Новости / Антон Подгайко / Перейти в фотобанкАльпинист на одной из скал во время восхождения на Эльбрус
Альпинист на одной из скал во время восхождения на Эльбрус
© РИА Новости / Антон Подгайко
Перейти в фотобанк
НАЛЬЧИК, 26 авг – РИА Новости. Спасатели с начала 2020 года провели в горах Кабардино-Балкарии почти 100 поисковых операций, во время которых спасли более 60 туристов, еще 14 человек погибли, сообщает региональное ГУМЧС РФ.
"В горах республики спасателями Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России с начала года проведено 97 поисково-спасательных операций, спасено 64 туриста, 14 - погибло, один - пропал без вести", — говорится в сообщении.
Отмечается, что основная масса работ по спасению людей проводилась в сложнейших климатических условиях высокогорья.
По данным МЧС, всего по горным туристическим маршрутам с начала года прошли 1097 зарегистрированных групп, это более восьми тысяч путешественников и альпинистов, из них 12 групп (37 человек) — иностранцы.
"Сегодня в горах Кабардино-Балкарии зарегистрировано 111 туристских групп – 878 человек, из которых одна иностранная группа", — уточняет ведомство.
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