https://ria.ru/20200826/sotrudnichestvo-1576322754.html
МСП Банк и Карелия договорились совместно развивать предпринимательство
МСП Банк, дочерний банк Корпорации МСП, подписал с Республикой Карелия соглашение о сотрудничестве в финансово кредитной сфере, предполагающее, в том числе,... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T11:42
2020-08-26T11:42
2020-08-26T11:41
республика карелия
корпорация мсп
мсп банк
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости</strong>. <a href="https://ria.ru/organization_MSP_Bank" target="_blank">МСП Банк</a>, дочерний банк Корпорации МСП, подписал с Республикой Карелия соглашение о сотрудничестве в финансово кредитной сфере, предполагающее, в том числе, развитие инновационного предпринимательства, сообщает пресс-служба банка.В рамках соглашения МСП Банк и Карелия определили следующие приоритетные отрасли для сотрудничества: промышленность (в частности, лесопромышленный и горнопромышленный комплексы, металлургия, биотехнологии), туризм, сельское хозяйство, рыбное хозяйство и развитие городской инфраструктуры. Кроме того, банк будет поддерживать техническое перевооружение и модернизацию организаций и инновационное развитие предпринимательства."В подписанном соглашении мы вместе с правительством Республики Карелия определили основные направления деятельности субъектов МСП для оказания им приоритетной финансовой поддержки. Вместе с тем, МСП Банк готов финансировать инвестиционные проекты субъектов МСП, а также участвовать в реализации на территории республики национальных проектов", – отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, слова которого приводятся в сообщении.В свою очередь, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков уточнил, что соглашение направлено на взаимодействие банка и правительства республики в реализации приоритетных региональных проектов и инвестиционных программ, а главным направлением сотрудничества "является реализация и развитие программ кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства".В пресс-службе напомнили, что в 2020 году МСП Банк предоставил карельским субъектам МСП более 12 миллионов рублей кредитных средств для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса. Также в 2020 году МСП Банк открыл на территории республики центр консультирования предпринимателей, где карельские предприниматели могут получить очную консультацию менеджеров МСП Банка по всем вопросам, связанным с мерами государственной поддержки и воспользоваться широкой линейкой кредитно-гарантийных продуктов, разработанных специально для сегмента МСП.
https://ria.ru/20200821/stroitelstvo-1576109707.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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республика карелия, корпорация мсп, мсп банк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости
. МСП Банк
, дочерний банк Корпорации МСП, подписал с Республикой Карелия соглашение о сотрудничестве в финансово кредитной сфере, предполагающее, в том числе, развитие инновационного предпринимательства, сообщает пресс-служба банка.
В рамках соглашения МСП Банк и Карелия определили следующие приоритетные отрасли для сотрудничества: промышленность (в частности, лесопромышленный и горнопромышленный комплексы, металлургия, биотехнологии), туризм, сельское хозяйство, рыбное хозяйство и развитие городской инфраструктуры. Кроме того, банк будет поддерживать техническое перевооружение и модернизацию организаций и инновационное развитие предпринимательства.
"В подписанном соглашении мы вместе с правительством Республики Карелия определили основные направления деятельности субъектов МСП для оказания им приоритетной финансовой поддержки. Вместе с тем, МСП Банк готов финансировать инвестиционные проекты субъектов МСП, а также участвовать в реализации на территории республики национальных проектов", – отметил председатель правления МСП Банка Дмитрий Голованов, слова которого приводятся в сообщении.
В свою очередь, глава Республики Карелия Артур Парфенчиков уточнил, что соглашение направлено на взаимодействие банка и правительства республики в реализации приоритетных региональных проектов и инвестиционных программ, а главным направлением сотрудничества "является реализация и развитие программ кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства".
В пресс-службе напомнили, что в 2020 году МСП Банк предоставил карельским субъектам МСП более 12 миллионов рублей кредитных средств для сохранения занятости и возобновления деятельности предприятий, пострадавших из-за распространения коронавируса. Также в 2020 году МСП Банк открыл на территории республики центр консультирования предпринимателей, где карельские предприниматели могут получить очную консультацию менеджеров МСП Банка по всем вопросам, связанным с мерами государственной поддержки и воспользоваться широкой линейкой кредитно-гарантийных продуктов, разработанных специально для сегмента МСП.