https://ria.ru/20200826/satanovskiy-1576347772.html
Сатановский назвал Ефремова "последней скотиной"
Адвокаты Михаила Ефремова и потерпевшей стороны превращают суд в "шоу уродов", заявил политолог Евгений Сатановский. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:06
2020-08-26T18:06
2020-08-26T18:06
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
михаил ефремов
евгений сатановский
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Адвокаты <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> и потерпевшей стороны превращают суд в "шоу уродов", заявил политолог <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Satanovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Сатановский</a>.По его словам, сам актер "совсем совесть потерял"."Выглядит как последняя скотина и ведет себя так же. Прибить бы его на месте, так хоть репутацию бы сохранил. Вспоминали бы без отвращения. А теперь уже не получится. Всех достал", — написал Сатановский в телеграм-канале.При этом он назвал российское правосудие "комфортным" для убийц и маньяков ввиду отсутствия смертной казни.Смертельное ДТП с участием ЕфремоваВосьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.
https://ria.ru/20200826/efremov-1576311296.html
https://ria.ru/20200825/namek-1576308734.html
v.p.neznamov
Сказал, как припечатал. И с этой печатью Ефремов останется до скончания века - в кампании коллег, на сцене или экране, наедине с собой.
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Alex Smolov
Все правильно сказал.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, евгений сатановский, происшествия