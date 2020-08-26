https://ria.ru/20200826/satanovskiy-1576347772.html

Сатановский назвал Ефремова "последней скотиной"

Адвокаты Михаила Ефремова и потерпевшей стороны превращают суд в "шоу уродов", заявил политолог Евгений Сатановский. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T18:06

2020-08-26T18:06

2020-08-26T18:06

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

михаил ефремов

евгений сатановский

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг — РИА Новости.</strong> Адвокаты <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> и потерпевшей стороны превращают суд в "шоу уродов", заявил политолог <a href="http://ria.ru/person_Evgenijj_Satanovskijj/" target="_blank" data-auto="true">Евгений Сатановский</a>.По его словам, сам актер "совсем совесть потерял"."Выглядит как последняя скотина и ведет себя так же. Прибить бы его на месте, так хоть репутацию бы сохранил. Вспоминали бы без отвращения. А теперь уже не получится. Всех достал", — написал Сатановский в телеграм-канале.При этом он назвал российское правосудие "комфортным" для убийц и маньяков ввиду отсутствия смертной казни.Смертельное ДТП с участием ЕфремоваВосьмого июня актер на Jeep Grand Cherokee пересек двойную сплошную, выехал на встречную полосу и врезался в фургон Lada, за рулем которого был 57-летний курьер интернет-магазина <a href="https://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергей Захаров</a>. Он получил черепно-мозговую травму и через несколько часов умер в больнице.Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян, а в крови у него обнаружили следы наркотиков. Артисту грозит до 12 лет лишения свободы.

https://ria.ru/20200826/efremov-1576311296.html

https://ria.ru/20200825/namek-1576308734.html

v.p.neznamov Сказал, как припечатал. И с этой печатью Ефремов останется до скончания века - в кампании коллег, на сцене или экране, наедине с собой. 361

Alex Smolov Все правильно сказал. 282

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, михаил ефремов, евгений сатановский, происшествия