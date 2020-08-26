https://ria.ru/20200826/rospatent-1576319977.html

Григорий Ивлиев: Роспатент получил свыше 200 заявок по теме COVID-19

Пандемия пришлась на пик изобретательской активности в России, существенно замедлив ее в период самоизоляции. Однако по мере снятия ограничений число заявок,... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T12:00

2020-08-26T12:00

2020-08-26T12:00

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

григорий ивлиев

интервью - авторы

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<em>Пандемия пришлась на пик изобретательской активности в России, существенно замедлив ее в период самоизоляции. Однако по мере снятия ограничений число заявок, поданных в Роспатент, вновь начало расти. Какие самые необычные изобретения россияне хотели запатентовать в этом году, когда можно будет получить патент по 3D-модели изобретения, сколько килограммов бумаг ежедневно разбирают сотрудники ведомства и как блокчейн помогает сокращать сроки рассмотрения заявок, в интервью РИА Новости рассказал глава Роспатента <a href="https://ria.ru/person_Grigorijj_Ivliev" target="_blank">Григорий Ивлиев</a>. Беседовала Мариам Багдасарян.</em><strong>— Сколько заявок на тему COVID-19 вы получили за период пандемии? Сколько из них находится в настоящее время на рассмотрении Роспатента?</strong>— У нас сейчас на рассмотрении более 200 заявок. Первые из них были поданы еще в апреле. По состоянию на 13 августа, выдан 21 патент по этим заявкам, более 150 находится в работе. Мы в течение 20 дней с подачи заявки формируем ответы заявителям, и патентование проходит в ускоренном режиме.Среди 21 выданного патента есть разработки Института эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, Научного центра биомедицинских технологий ФМБА, Астраханского университета, института хирургии имени Вишневского, СТАНКИНа.Помимо вакцины у нас были разработки по совершенствованию аппарата для искусственной вентиляции легких, по созданию более удобных, функциональных защитных масок.Также был выдан патент на оригинальное устройство — палатку для дезинфекции. Принцип ее работы таков: дезинфицирующие вещества через каркас палатки подаются внутрь и обеззараживают любые предметы. С такой палаткой спасатели-вирусологи могут выезжать на зараженную местность и быстро обрабатывать все необходимые предметы от вирусов.<strong>— Какие необычные заявки вы получали?</strong>— Заявка, вызвавшая у нас восхищение, была подана Новосибирским государственным университетом. Ученые вуза разработали технологию оценки психоэмоционального состояния человека по анализу голосового сигнала. Мне и моим коллегам разработка понравилась, ведь мы по тону сможем определить психоэмоциональное состояние человека — тревогу, депрессию.Важное изобретение запатентовал Сеченовский медицинский университет. Благодаря ему стало возможным обнаружение на ранних стадиях рака молочной железы при помощи искусственного интеллекта.Патенты выдаются не только на медицинские изобретения. Например, команда разработчиков ABBYY создала программу, повышающую качество и скорость обработки цифровых документов. Очень интересная разработка у изобретателей Сбербанка, так называемые голосовые помощники — они могут по мимике определить артикуляцию и воспроизвести звуки.<strong>— Как в целом коронавирус отразился на сфере интеллектуальной собственности в России?</strong>— Пандемия началась ровно в тот момент, когда в нашей стране наблюдался необычный рост изобретательской активности. В первом квартале этого года значительно увеличилось число поданных заявок. В январе-марте 2020 года число заявок на изобретения выросло на 23% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Такого роста мы не наблюдали на протяжении последних десяти лет.Самым неприятным для нас последствием пандемии стало снижение изобретательной активности. Введение противопандемических мер привело к снижению числа заявок не только от российских, но и от иностранных заявителей. Сейчас ситуация улучшается. Объем поданных заявок восстановился до прошлогодних значений. Если бы не пандемия, то темпы роста были бы существенные.<strong>— А сколько заявок на патенты уже подали в этом году?</strong>— За семь месяцев 2020 года было подано 19 915 заявок на изобретения, это на 10,8% больше, чем за тот же период 2019 года. При этом за июль было подано 3 014 заявок, что превышает на 17% число поданных в июне заявок на изобретения. На основании этих данных можно заключить, что в связи с улучшением эпидемиологической ситуации повышается активность заявителей в подаче заявок.По полезным моделям за семь месяцев было подано 4 962 заявки, это на 12,6% меньше, чем за тот же период 2019 года. Наш анализ подачи по месяцам показывает тренд к стабилизации подачи заявок. Например, в июне 2020 года было подано 784 заявки на полезную модель, в июле — 791 заявка.На регистрацию промышленных образцов за семь месяцев поступило 4 147 заявок, рост на 15,3%, а в июле — 616 заявок, это на 6% больше в месячном выражении и на 7,3% больше в годовом.По товарным знакам за семь месяцев наблюдается увеличение на 4,9% — 50 986 заявок. В июле было подано 8 269 заявок, рост на 10,7% в месячном и на 10% в годовом выражении. Данная тенденция свидетельствует о том, что интерес компаний к позиционированию своих товаров и услуг на рынке с помощью защищенного бренда не снижается.С начала года к нам поступило 9 379 заявок на регистрацию программ для ЭВМ, баз данных и топологий интегральных микросхем, снижение на 15%. В июле было подано 1 907 заявок, это на 31% больше, чем в июне, но на 0,6% меньше, чем в июле 2019 года. В целом, начиная с апреля, после резкого сокращения количества заявок отмечается постепенный рост.Эксперты <a href="https://ria.ru/organization_Rospatent" target="_blank">Роспатента</a> рассматривали заявки в режиме удаленного доступа. Сейчас около 70% наших сотрудников каждый день работают удаленно. При подаче заявки в электронном виде заявитель уплачивает пошлину меньшего размера, чем при подаче пакета документов лично. Согласитесь, это приятная выгода. Через личный кабинет заявитель также может переписываться с экспертом, а скоро и получить охранный документ в электронном виде.<strong>— Как изменились на фоне пандемии сроки рассмотрения заявок?</strong>— Срок рассмотрения заявки почти не изменился и составляет сейчас около четырех месяцев по изобретениям и около шести месяцев по товарным знакам. Были дополнительно задействованы механизмы для заявок, которые необходимо было рассмотреть в кратчайшие сроки. Например, заявка на регистрацию тест-системы на COVID-19. Заявка поступила в Роспатент 23 апреля, а 12 мая уже был выдан патент.Сроки рассмотрения заявок по товарным знакам мы планировали сократить. Однако сейчас на рассмотрении находится около 1,5 тысячи заявок, отложенных из-за пандемии. Это значительный объем, и в некоторых случаях срок приходится продлевать. Но в рассмотрении заявки мы никому не отказываем.Но пандемия еще не закончилась. В случае, когда заболевает изобретатель и его коллеги, процесс подачи заявки, ее рассмотрение усложняется. Самоизоляция, удаленный режим, карантинные меры отрицательным образом влияют на рассмотрение споров в суде. Процесс затягивается, нередко сторонам нужно дополнительное время.<strong>— Сколько заявок ожидается получить по итогам года?</strong>— Я думаю, что у нас будут показатели на уровне прошлых лет — 36-37 тысяч заявок на изобретения. Российские заявители в этом году, возможно, подадут больше заявок, чем годом ранее. Иностранные — меньше. Вероятно, произойдет увеличение числа заявок по промышленным образцам. Рост будет приблизительно на 20% благодаря активному развитию этого направления, созданию необходимых регистрационных систем, в том числе международных, подписанию протокола о создании единого Евразийского промышленного образца, который будет действовать для восьми стран.По товарным знакам рост числа заявок наблюдается на протяжении многих лет независимо от экономической ситуации. Я думаю, что в этом году будет рост в районе 6%. Сейчас у нас подается около 90 тысяч заявок в год. Следует отметить, что с 27 июля начался прием заявок на новый объект интеллектуальной собственности — географические указания. Меньше чем за месяц было подано пять заявок. По итогам года, думаю, будет около сотни заявок.<strong>— Когда вы планируете полностью отказаться от приема заявок на бумажных носителях?</strong>— Нет необходимости сохранять бумажный оборот в сфере интеллектуальной собственности, когда есть возможность перевести его в электронный вид. Раньше изобретатель был вынужден подготовить письменную заявку и документацию на нее. После все документы распечатать, отнести на почту и отправить нам. Несмотря на такую внушительную цифру – 90 тысяч заявок в год, 30% заявок в бумажном виде — это все же большой объем. Каждый день нашим сотрудникам приходится разбирать около 80 килограммов бумаги. Подача документов при личном обращении — это всегда дополнительный объем работы для наших сотрудников.Наше ведомство готово отказаться от бумажных носителей. Но не все наши партнеры осознают необходимость такого шага. Такую задачу в марте этого года на заседании коллегии Роспатента поставил первый вице-премьер Андрей Белоусов. Мы прорабатываем соответствующие предложения, позже сформулируем их и подадим на рассмотрение в правительство.<strong>— Президент подписал закон о праве получить патенты онлайн, приложив к заявке на регистрацию объекта интеллектуальной собственности его трехмерные модели в электронной форме. Как, на ваш взгляд, это отразится на патентной активности?</strong>— 3D-технология позволит упростить процедуру подачи заявки. Сегодня экспертизу по изобретениям, полезным моделям и промышленным образцам проводят специалисты, формируя техническое решение в собственном воображении, сопоставляя чертежи и словесное описание формулы, соединения двухмерных изображений. Прием и сопоставление 3D-моделей объектов позволит глубже раскрыть сущность технического решения. Переход к использованию трехмерных моделей позволит сократить сроки проведения экспертизы, повысить ее качество. Я думаю, к 2030 году большинство заявок будут поступать с использованием 3D-технологий.<strong>— Роспатент активно проводит программу цифровизации ведомства. Какие предварительные итоги вы можете подвести? Какие новые проекты планируете реализовать?</strong>— Программа цифровизации находится на стадии реализации. Осенью мы начнем тестировать ряд государственных информационных систем, созданных на базе отечественного программного обеспечения крупнейшими отечественными компаниями. Речь идет об обеспечении онлайн-регистрации заявлений на предоставление госуслуг, перехода прав по сделкам, о создании новой информационной системы экспертизы средств индивидуализации, которая частично уже введена в опытную эксплуатацию.У нас все успехи впереди. Вот сейчас нам нужно довести 14 разрабатываемых систем до стадии, когда они в комплексе будут работать безупречно. Сделать мы это планируем до конца этого года. В следующем году мы будем уже вводить в промышленную эксплуатацию эти системы, это будет происходить постепенно, начнем с системы делопроизводства.<strong>— Не приведет ли цифровизация ведомства к сокращениям?</strong>— Нет, не приведет. Напротив, благодаря инструментам цифровизации будет повышена эффективность работы и производительность. Мы не планируем сокращать специалистов, наоборот, мы набираем и обучаем новых людей.<strong>— Расскажите, пожалуйста, какие в 2020 году вы получали цифровые патенты от россиян: по технологии 3D, искусственному интеллекту и блокчейну?</strong>— Заявок с использованием технологии <a href="https://ria.ru/product_blokcheyn" target="_blank">блокчейн</a> становится с каждым годом больше. В первом полугодии число таких заявок увеличилось на 28% по сравнению с прошлогодним показателем. Было выдано в полтора раза больше патентов, чем годом ранее. К концу 2020 года ожидается рост выданных патентов в 1,6 раза.К вашему предыдущему вопросу о сокращениях — нам нужны эксперты, которые смогут оценить, понять, как применяется блокчейн, программируется нейросеть, используется искусственный интеллект в той или иной сфере.Мы также создаем систему аутсорсинга. В стране в 2021 году появятся центры по предварительной оценке патентоспособности, по патентному информационному поиску. У нас есть договоренность с властями Татарстана, с МГУ и СПбГУ о том, что они могут выступить такими аутсорсинговыми центрами. Они будут анализировать, определять приоритетные направления исследований, оценивать качество этих исследований.<strong>— Как часто в России наблюдается нарушение прав на интеллектуальную собственность? Какие самые яркие случаи вы фиксировали в 2020 году? Наблюдались ли случаи нарушения прав со стороны российских ведомств?</strong>— Мы рассматриваем споры, когда заявитель не согласен с нашим решением и когда третьи лица подают возражения на наши решения. За семь месяцев этого года в Палату по патентным спорам поступило 1 291 заявление, из них 290 по объектам патентного права, а остальные — по средствам индивидуализации.Споры касаются разных сфер — от производства лекарственных препаратов до IT-технологий. Бывает, что заявки на одно и то же изобретение приходят, тогда мы разбираемся, кому принадлежит изобретение. Бывают случаи, когда бизнес делят и не могут определить, кому принадлежат права на конкретную разработку. В этом случае обращаются к нам. Нередки споры и по товарным знакам.Отдельной категорией споров являются дела о нарушении исключительных прав на товарные знаки. Как правило, суды не привлекают Роспатент к участию в данных спорах. Хотя в отдельных случаях, требующих квалифицированного мнения компетентного органа, привлечение Роспатента было бы оправданным.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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