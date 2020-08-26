https://ria.ru/20200826/rekultivatsiya-1576353223.html
В Мичуринске Тамбовской области рекультивируют мусорный полигон
В Мичуринске Тамбовской области в рамках нацпроекта "Экология" приступили к рекультивации мусорного полигона, работы будут проведены на площади около 7,5... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T20:05
2020-08-26T20:05
2020-08-26T20:05
тамбовская область
нацпроекты
мичуринск
мусор
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<strong>ТАМБОВ, 26 авг – РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Michurinsk/" target="_blank" data-auto="true">Мичуринске</a> <a href="http://ria.ru/location_Tambovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Тамбовской области</a> в рамках нацпроекта "Экология" приступили к рекультивации мусорного полигона, работы будут проведены на площади около 7,5 гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.По его словам, речь идет о рекультивации одного из крупнейших в регионе полигонов захоронения отходов, выведенного к настоящему времени из эксплуатации . Работы проводятся в рамках реализации регионального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".По его словам, рекультивация полигона включает два этапа – технический и биологический. Технический планируется завершить уже в этом году, окончательная сдача объекта намечена на 2022 год.В пресс-службе добавили, что в рамках нацпроекта "Экология" в Тамбовской области до 2024 года пройдут мероприятия по рекультивации 6 крупнейших мусорных свалок на общей площади около 50 гектаров в Мичуринске, Жердевке, Уварово, Моршанске, Сампуре и Инжавино.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нацпроекты, мичуринск, мусор
ТАМБОВ, 26 авг – РИА Новости.
В Мичуринске Тамбовской области
в рамках нацпроекта "Экология" приступили к рекультивации мусорного полигона, работы будут проведены на площади около 7,5 гектаров, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы обладминистрации.
По его словам, речь идет о рекультивации одного из крупнейших в регионе полигонов захоронения отходов, выведенного к настоящему времени из эксплуатации . Работы проводятся в рамках реализации регионального проекта "Чистая страна" нацпроекта "Экология".
"Объект эксплуатировался более полувека. Он был закрыт в 2016 году. В сентябре 2019 года полигон был включен в государственный реестр объектов накопленного вреда окружающей среде. Рекультивационные работы будут проведены на площади около 7,5 гектаров. Объем накопленных отходов – 2 миллиона тонн. Проектная стоимость работ составляет около 90 миллионов рублей", - сказал представитель пресс-службы.
По его словам, рекультивация полигона включает два этапа – технический и биологический. Технический планируется завершить уже в этом году, окончательная сдача объекта намечена на 2022 год.
В пресс-службе добавили, что в рамках нацпроекта "Экология" в Тамбовской области до 2024 года пройдут мероприятия по рекультивации 6 крупнейших мусорных свалок на общей площади около 50 гектаров в Мичуринске, Жердевке, Уварово, Моршанске, Сампуре и Инжавино.