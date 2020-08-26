https://ria.ru/20200826/putin-1576323049.html
Путин проводит встречу с правительством
Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсуждает с министрами новые подходы в капитальном строительстве, дебюрократизацию этой сферы, а также текущие... РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T16:21
2020-08-26T16:21
2020-08-26T16:46
владимир путин
общество
политика
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Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсуждает с министрами новые подходы в капитальном строительстве, дебюрократизацию этой сферы, а также текущие вопросы.В частности, запланирован доклад министра просвещения Сергея Кравцова о подготовке школ и детских садов к началу учебного года.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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LIVE: Путин проводит встречу с членами правительства
LIVE: Путин проводит встречу с членами правительства
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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видео, владимир путин, общество, политика
Путин проводит встречу с правительством
Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсуждает с министрами новые подходы в капитальном строительстве, дебюрократизацию этой сферы, а также текущие вопросы.
2020-08-26T16:21
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