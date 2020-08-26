https://ria.ru/20200826/putin-1576323049.html

Путин проводит встречу с правительством

Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсуждает с министрами новые подходы в капитальном строительстве, дебюрократизацию этой сферы, а также текущие... РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T16:21

2020-08-26T16:21

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владимир путин

общество

политика

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Президент России Владимир Путин по видеосвязи обсуждает с министрами новые подходы в капитальном строительстве, дебюрократизацию этой сферы, а также текущие вопросы.В частности, запланирован доклад министра просвещения Сергея Кравцова о подготовке школ и детских садов к началу учебного года.

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2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

видео, владимир путин, общество, политика