https://ria.ru/20200826/pozhar-1576356395.html

При пожаре в ТРЦ "Ханой-Москва" эвакуировали более 500 человек

В результате пожара в ТРЦ "Ханой-Москва" никто не пострадал, эвакуированы более 500 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T21:43

2020-08-26T21:43

2020-08-26T22:05

россия

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В результате пожара в ТРЦ "Ханой-Москва" никто не пострадал, эвакуированы более 500 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось, что пожар в здании на Ярославском шоссе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ликвидирован на площади 20 квадратных метров.

https://ria.ru/20200710/1574177613.html

россия

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, москва, происшествия