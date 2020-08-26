https://ria.ru/20200826/pozhar-1576356395.html
При пожаре в ТРЦ "Ханой-Москва" эвакуировали более 500 человек
В результате пожара в ТРЦ "Ханой-Москва" никто не пострадал, эвакуированы более 500 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T21:43
2020-08-26T21:43
2020-08-26T22:05
россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В результате пожара в ТРЦ "Ханой-Москва" никто не пострадал, эвакуированы более 500 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось, что пожар в здании на Ярославском шоссе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
https://ria.ru/20200710/1574177613.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, происшествия