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При пожаре в ТРЦ "Ханой-Москва" эвакуировали более 500 человек
В результате пожара в ТРЦ "Ханой-Москва" никто не пострадал, эвакуированы более 500 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы. РИА Новости, 26.08.2020
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россия
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> В результате пожара в ТРЦ "Ханой-Москва" никто не пострадал, эвакуированы более 500 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.Ранее сообщалось, что пожар в здании на Ярославском шоссе в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
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россия, москва, происшествия

При пожаре в ТРЦ "Ханой-Москва" эвакуировали более 500 человек

21:43 26.08.2020 (обновлено: 22:05 26.08.2020)
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкСотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража
Сотрудники пожарно-спасательного центра Москвы выводят пожарную технику из гаража
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. В результате пожара в ТРЦ "Ханой-Москва" никто не пострадал, эвакуированы более 500 человек, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
Ранее сообщалось, что пожар в здании на Ярославском шоссе в Москве ликвидирован на площади 20 квадратных метров.
Сотрудник МЧС РФ
10 июля, 16:02
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"Пожар ликвидирован на площади 20 квадратных метров, горела мебель и личные вещи в подсобном помещении конференц-зала на третьем этаже, ранг "Пожар 1бис". Эвакуировано более 500 человек, пострадавших нет", - говорится в сообщении.

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