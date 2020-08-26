https://ria.ru/20200826/pozhar-1576352813.html
В Керчи потушили пожар в многоэтажном доме
Пожар в многоэтажном доме в Керчи потушен, сообщили в ГУ МЧС Крыма. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:53
2020-08-26T19:53
2020-08-26T19:59
керчь
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пожар в многоэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> потушен, сообщили в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Крыма.Пожар в многоэтажном доме на улице Кирова в Керчи произошел около 17.00. Он был локализован, погибших нет, были эвакуированы пять человек. В результате ЧП есть пострадавшая, она доставлена в городскую больницу №1 Керчи в тяжелом состоянии, отмечали в крымском минздраве."В 19.01 пожар ликвидирован", - сообщили в ГУ МЧС.
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РИА Новости
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
керчь, происшествия