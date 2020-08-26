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В Керчи потушили пожар в многоэтажном доме
Пожар в многоэтажном доме в Керчи потушен, сообщили в ГУ МЧС Крыма. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T19:53
2020-08-26T19:59
керчь
происшествия
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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пожар в многоэтажном доме в <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> потушен, сообщили в ГУ <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> Крыма.Пожар в многоэтажном доме на улице Кирова в Керчи произошел около 17.00. Он был локализован, погибших нет, были эвакуированы пять человек. В результате ЧП есть пострадавшая, она доставлена в городскую больницу №1 Керчи в тяжелом состоянии, отмечали в крымском минздраве."В 19.01 пожар ликвидирован", - сообщили в ГУ МЧС.
https://ria.ru/20200826/vzryv-1576323295.html
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керчь, происшествия

В Керчи потушили пожар в многоэтажном доме

19:53 26.08.2020 (обновлено: 19:59 26.08.2020)
441
© Фото : ГУ МЧС по Республике КрымПожар на улице Кирова 93 в Керчи
Пожар на улице Кирова 93 в Керчи
© Фото : ГУ МЧС по Республике Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 авг - РИА Новости. Пожар в многоэтажном доме в Керчи потушен, сообщили в ГУ МЧС Крыма.
Пожар в многоэтажном доме на улице Кирова в Керчи произошел около 17.00. Он был локализован, погибших нет, были эвакуированы пять человек. В результате ЧП есть пострадавшая, она доставлена в городскую больницу №1 Керчи в тяжелом состоянии, отмечали в крымском минздраве.
"В 19.01 пожар ликвидирован", - сообщили в ГУ МЧС.
Сотрудники пожарной охраны в жилом доме No4 по улице Кубинка в Москве, где произошел взрыв
Вчера, 11:46
Названа возможная причина пожара в доме на западе Москвы
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