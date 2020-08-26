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В Керчи ликвидировали открытое горение в жилом доме
Специалисты МЧС ликвидировали открытое горение в десятиэтажном жилом доме в Керчи в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T18:22
2020-08-26T18:22
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Специалисты <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a> ликвидировали открытое горение в десятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a> в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.Ранее сообщалось о возгорании на двух этажах дома №93 на улице Кирова. По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек. В 17.38 пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. С верхних этажей горящего здания эвакуировали пять человек."В 18.08 - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
https://realty.ria.ru/20200826/pozhar-1576325145.html
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керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия

В Керчи ликвидировали открытое горение в жилом доме

18:22 26.08.2020
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© Фото : ГУ МЧС по Республике КрымПожар на улице Кирова 93 в Керчи
Пожар на улице Кирова 93 в Керчи
© Фото : ГУ МЧС по Республике Крым
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости. Специалисты МЧС ликвидировали открытое горение в десятиэтажном жилом доме в Керчи в Крыму, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС РФ.
Ранее сообщалось о возгорании на двух этажах дома №93 на улице Кирова. По данным МЧС, в результате пожара пострадал один человек. В 17.38 пожар удалось локализовать на площади 40 квадратных метров. С верхних этажей горящего здания эвакуировали пять человек.
"В 18.08 - ликвидация открытого горения", - сказал собеседник агентства.
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Вчера, 12:11
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КерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
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