https://ria.ru/20200826/pozhar-1576346808.html
В Керчи произошел пожар в жилом доме
Пожар начался в десятиэтажном жилом доме в Керчи, огонь виден в окнах двух этажей, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 26.08.2020
2020-08-26T17:51
2020-08-26T17:51
2020-08-26T18:44
россия
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576347329_0:0:800:450_1400x0_80_0_0_48272876171a47240bbafd9d50ab3927.jpg
<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пожар начался в десятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a>, огонь виден в окнах двух этажей, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Он отметил, что, по предварительным данным, при пожаре пострадал один человек.В настоящее время пожар удалось локализовать на площади порядка 40 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали пять человек."В 17.38 пожар локализован на площади 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Пострадавшая при пожаре в жилом доме в Керчи доставлена в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе минздрава республики."Пострадавшая доставлена в Керченскую больницу №1 им. Н.И. Пирогова. Находится в состоянии тяжелой степени", - сказали РИА Новости в минздраве.
https://ria.ru/20200818/1575916267.html
1
россия
керчь
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/08/1a/1576347329_103:0:703:450_1400x0_80_0_0_b645ed8c8b4520a720c74742f6d80eb4.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.
Пожар начался в десятиэтажном жилом доме в Керчи
, огонь виден в окнах двух этажей, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС
.
"На улице Кирова в доме № 93 виден огонь в окнах на уровне восьмого - девятого этажей", - сказал собеседник агентства.
Он отметил, что, по предварительным данным, при пожаре пострадал один человек.
В настоящее время пожар удалось локализовать на площади порядка 40 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали пять человек.
"В 17.38 пожар локализован на площади 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.
Пострадавшая при пожаре в жилом доме в Керчи доставлена в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе минздрава республики.
"Пострадавшая доставлена в Керченскую больницу №1 им. Н.И. Пирогова. Находится в состоянии тяжелой степени", - сказали РИА Новости в минздраве.