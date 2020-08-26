https://ria.ru/20200826/pozhar-1576346808.html

В Керчи произошел пожар в жилом доме

Пожар начался в десятиэтажном жилом доме в Керчи, огонь виден в окнах двух этажей, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 26.08.2020

2020-08-26T17:51

2020-08-26T17:51

2020-08-26T18:44

россия

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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<strong>МОСКВА, 26 авг - РИА Новости.</strong> Пожар начался в десятиэтажном жилом доме в <a href="http://ria.ru/location_Kerch/" target="_blank" data-auto="true">Керчи</a>, огонь виден в окнах двух этажей, пострадал один человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/" target="_blank" data-auto="true">МЧС</a>.Он отметил, что, по предварительным данным, при пожаре пострадал один человек.В настоящее время пожар удалось локализовать на площади порядка 40 квадратных метров, из горящего здания эвакуировали пять человек."В 17.38 пожар локализован на площади 40 квадратных метров", - сказал собеседник агентства.Пострадавшая при пожаре в жилом доме в Керчи доставлена в больницу, его состояние оценивается как тяжелое, сообщили в пресс-службе минздрава республики."Пострадавшая доставлена в Керченскую больницу №1 им. Н.И. Пирогова. Находится в состоянии тяжелой степени", - сказали РИА Новости в минздраве.

https://ria.ru/20200818/1575916267.html

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россия

керчь

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия